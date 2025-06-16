Ціни на золото: інвестори очікують рішень центробанків — Finance.ua

Ціни на золото: інвестори очікують рішень центробанків Сьогодні 14:23 — Банківські метали

Ціни на золото: інвестори очікують рішень центробанків

Як пише Reuters, ціни на золото впали в понеділок. Адже трейдери фіксують прибуток після ралі до майже двомісячного піку, спричиненого інтенсивними зіткненнями між Ізраїлем та Іраном. А інвестори очікують рішень центральних банків щодо грошово-кредитної політики.

Так, спотова ціна на золото знизилася на 0,5% до $3414,32 за унцію на 06:34 за Гринвічем (09:34 за Києвом) після досягнення найвищого рівня з 22 квітня раніше в ході сесії.

Американські ф’ючерси на золото також знизилися на 0,5% до $3434,80.

«Спільна премія за політичний ризик, яка зростає через ірано-ізраїльський конфлікт на цей момент, підвищила попит на золото як на притулок», — сказав Кельвін Вонг, старший аналітик ринку Азіатсько-Тихоокеанського регіону в OANDA.

Нагадаємо, золото обійшло євро та стало другим за значенням резервним активом центральних банків у світі. Його популярність зросла на тлі рекордних закупівель та стрімкого подорожчання, а також через зростання попиту як на інструмент захисту від санкцій.

Згідно зі звітом ЄЦБ, у 2024 році:

на частку долара США припадало 46% світових офіційних резервів,

на золото — 20%,

на євро — 16%.

Згідно з останніми даними Європейського центробанку, золотовалютні резерви центральних банків, які досягли піку в 38 000 тонн у середині 1960-х років, знову зросли, досягнувши 36 000 тонн у 2024 році.

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