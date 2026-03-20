НБУ знизив курс золота на вихідні (таблиця) Сьогодні 13:24 — Банківські метали

Золото росте

Національний банк у четвер, 19 березня, знизив офіційний курс золота, який він встановлює на 20−22 березня, на 6,10%, або на 13 084,89 гривні, до 201 247,87 гривні за 1 тройську унцію.

Про це йдеться у повідомленні НБУ , передають Українські Новини.

У середу, 18 березня, НБУ знизив офіційний курс золота, який він встановлює на 19 березня, на 2,70%, або на 5 949,51 гривні, до 214 332,76 гривні за 1 тройську унцію.

Офіційні курси банківських металів, встановлені НБУ на 20−22 березня 2026 року (гривень/1 тройська унція):

Нагадаємо, Всесвітня золота рада (WGC) у Лондоні очікує, що ціна на золото продовжить зростати у другій половині року, хоча й дещо повільнішими темпами: попит з боку ювелірної промисловості значно знизився через високі ціни.

Експерти погоджуються, що дорогоцінний метал залишається безпечною гаванню, особливо в часи політичної чи фінансової нестабільності.

