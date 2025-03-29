Скільки заборгували жителі столиці за тепло та гарячу воду — Finance.ua

Скільки заборгували жителі столиці за тепло та гарячу воду Сьогодні 09:21

Скільки заборгували жителі столиці за тепло та гарячу воду

Заборгованість киян за послуги теплопостачання та гарячого водопостачання з початку опалювального сезону зросла на 6,5% і сягнула 8 млрд грн.

Про це повідомив директор СП Енергозбут КП Київтеплоенерго Костянтин Лопатін.

Загальний борг мешканців столиці складається з 5 млрд грн за опалення та майже 3 млрд грн за гаряче водопостачання.

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За словами Лопатіна, більшість споживачів сумлінно сплачують рахунки, проте загальний рівень заборгованості продовжує зростати.

Судові позови та штрафи

Щоб уникнути судових процесів, Київтеплоенерго пропонує споживачам можливість реструктуризації боргів на вигідних умовах. Водночас у разі відмови від такого варіанту підприємство змушене вживати жорсткіших заходів.

Київтеплоенерго вже подало 1,5 тис. позовів до суду про стягнення заборгованості, і ця кількість постійно зростає.

Після скасування мораторію на штрафні санкції на борги щодня нараховується пеня у розмірі 0,01%. Крім того, суд може додатково призначити інфляційні нарахування та 3% річних.

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У разі ухилення від оплати боржникам загрожують арешти коштів на рахунках, а також обмеження на користування нерухомістю та транспортом.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, значна частина боржників — це особи, які мають можливість платити, але ігнорують комунальні зобов’язання.

Він наголосив, що борги за тепло — це не лише фінансова проблема, а й загроза стабільному проходженню наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, із понеділка, 24 березня, у Києві офіційно завершили опалювальний сезон. Таке рішення столична влада ухвалила у зв’язку з прогнозованим потеплінням.

За словами мера Кличка, з понеділка почали відключати від теплопостачання житлові будинки. Будівлі ж закладів соціальної сфери — медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.

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