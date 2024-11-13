Скільки українців знайшли роботу у Швейцарії — Finance.ua

Скільки українців знайшли роботу у Швейцарії Вчора 18:00 — Особисті фінанси

Скільки українців знайшли роботу у Швейцарії

У Швейцарії знайшли роботу тільки 29% українців. Свою роль відіграє високий мовний бар’єр.

Про це пише Swissinfo.

«Чеська та українська — слов’янські мови, і вивчити чеську можна набагато швидше. Це прискорює інтеграцію, зокрема й професійну», — заявив уповноважений федерального уряду з питань трудової інтеграції осіб зі «статусом S» Aдріан Гербер, додавши, що саме тому у Швейцарії перешкоди на цьому шляху чисельніші.

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Незважаючи на це, Швейцарія поставила перед собою довгострокову мету — досягти прогресу і зробити так, щоб роботу знайшли якнайбільше українців та українок, оскільки у Швейцарії є значно більше, ніж у Чехії, високоспеціалізованих робочих місць.

Ганс Рупп, керівник цюріхського кантонального Міністерства економіки та зайнятості, каже, що у філіях RAV зареєстровано лише близько 5% працездатних українців, і там хотіли б збільшити цю цифру.

При цьому, перш ніж люди з ВНЖ категорії S будуть зареєстровані в RAV, свої завдання мають виконати муніципальні органи влади та структури, які відповідають за соціальну та трудову інтеграцію мігрантів. У цих людей мають бути вирішені питання проживання, вивчення німецької мови та догляду за дітьми.

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«Незважаючи на велику кількість працездатних людей, у ​​RAV зареєстровано все ще занадто мало таких осіб. І ми чуємо, що компанії та потенційні співробітники та співробітниці просто часто не можуть знайти один одного. Акцент на регіональних центрах зайнятості загалом має сенс, але треба враховувати і те, що реєстрація в RAV ще не обов’язково означає гарантію працевлаштування. З погляду Постійної Наради кантональних урядів важливо, щоб різні гравці «не грали один проти одного», — заявив Ганс Рупп.

Ніколь Гізін, заступниця голови відділу внутрішньої політики, вважає, що набагато важливіше надавати біженцям реальну підтримку у пошуку роботи, щоб вони не просто реєструвалися і пасивно на щось чекали. І зовсім не важливо, яке кантональне відомство чи управління цим займатиметься, RAV чи структури з надання притулку та інтеграції. Так чи інакше, ступінь зайнятості українців у Швейцарії сьогодні становить лише 29%, що все ще значно нижче за цільовий показник у 40%, встановлений федеральним кабінетом міністрів до кінця року.

Нагадаємо, раніше федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення підвищити рівень зайнятості серед українських біженців. Парламент Швейцарії підтримує спрощення процедури працевлаштування українських біженців. Замість дозвільного порядку пропонується запровадити повідомний. Окрім цього, українці зі статусом «S» повинні будуть реєструватися в державних службах зайнятості (RAV).

Державний секретаріат з питань міграції Швейцарії оголосив про закриття дев’яти тимчасових центрів для шукачів притулку, розрахованих на 1735 місць. Це рішення ухвалили через меншу, ніж очікувалося, кількість мігрантів.

Станом на 31 липня 2024 року 66 182 українці у Швейцарії мали так звану охоронну або захисну посвідку на проживання категорії S.

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