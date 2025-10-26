Скільки українців продавали речі онлайн — опитування Сьогодні 13:14

Скільки українців продавали речі онлайн — опитування

Кожен четвертий українець мав досвід онлайн-продажів. Зокрема, 24% продавали щось самостійно онлайн — через маркетплейси, соцмережі тощо. Водночас 19% поки не мали такого досвіду, але хочуть спробувати.

Про це свідчить опитування Rakuten Viber, у якому взяли участь понад 20 тисяч респондентів. Більше половини з них — люди віком до 45 років, основна група респондентів — 34−45 років.

Читайте також Не вірте онлайн-перевіркам: як шахраї дурять українців під час купівлі авто

Серед опитаних 55% заявили, що не продавали товари в інтернеті й не планують цього робити.

Водночас 20% уже кілька разів виставляли свої речі на продаж, 4% займаються цим постійно, а 2% продають офлайн — знайомим або друзям.

З якими труднощами стикалися під час онлайн-продажів

Найскладнішим для українців під час онлайн-продажів виявилося спілкування з покупцями — так відповіли 18% опитаних.

Ще для 16% складнощі виникали на моменті оплати та відправки товару, а 14% не могли впоратися з розміщенням оголошень. Решта 52% обрали варіант «інше».

Читайте також Як ритейлу втримати клієнта та покращити продаж завдяки оплаті онлайн — FinRetail 2025

Раніше Finance.ua писав , що Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт, який встановлює правила автоматичного обміну даними про доходи користувачів цифрових платформ.

Він передбачає оподаткування доходів громадян, що були отримані від діяльності на інтернет-майданчиках на кшталт OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka та інших.

Комітет передбачив загальну пільгу на продажі товарів українцями через платформи у 2000 євро на рік без сплати податків.

OLX розповів , як це вплине на українців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.