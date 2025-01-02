Скільки українців планують змінити професію або місце роботи у 2025 році (інфографіка) — Finance.ua

Скільки українців планують змінити професію або місце роботи у 2025 році (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Скільки українців планують змінити професію або місце роботи у 2025 році (інфографіка)

З нового року традиційно ставити нові цілі у різних сферах життя, зокрема й у карʼєрі. Отже work.ua вирішили запитати в шукачів, чи планують вони карʼєрні зміни наступного року.

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Лише 13% опитаних не планує змінювати професію або компанію. Понад третина респондентів поки що не визначилися з планами. І половина опитаних шукачів можуть піти з нинішнього місця роботи, бо хочуть опанувати нову професію чи перейти в іншу компанію.

Жінки та молодь більш відкриті до зміни професії

Зʼясувалося, 30% жінок хотіли б опанувати нову професію проти 25% серед чоловіків.

Також до зміни професії більш відкриті молоді люди. Поміж шукачів віком до 24 років таке бажання мають 32% опитаних, тоді як 22% респондентів віком 45+ заявили про такі наміри.

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Водночас саме люди віком понад 45 років найчастіше говорили про намір змінити місце роботи (31%), тоді як серед шукачів у віці до 24 років таких лише 14%.

Ще одна тенденція: що молодші працівники, то частіше вони вибирали варіант «Важко відповісти».

Як міняли роботу в 2024 році

Аналогічне опитування Work.ua проводив у грудні 2023 року. Тоді 17% респондентів відповіли, що хочуть залишитися на своїй посаді, а 44% заявили про прагнення змін. Тобто як порівняти з минулим роком, українці більш рішучо налаштовані на зміну роботи.

А як же було насправді? Ми запитали в шукачів, чи змінювали вони роботу або професію цього року. Зʼясувалося, що:

54% респондентів увесь 2024 рік працювали в одній компанії;

34% опитаних цього року змінювали місце роботи;

12% людей опанували нову професію.

Опитування проводилося в грудні 2024 року. У ньому взяли участь 719 респондентів.

Тобто в грудні 2023 року 44% шукачів планували зміни. Упродовж року втілили їх у життя аж 46% людей.

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Утримання персоналу у 2025 році стане ще більшим викликом, адже працівники шукатимуть нових можливостей для зростання.

Понад 40% вчителів у найближчі 5 років хочуть піти з професії. Аби не допустити цього, потрібно підвищити зарплатню освітянам та внести низку інших змін до законодавства. Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик в інтерв’ю «Українському Радіо». Згідно з даними дослідження, молоді вчителі йдуть з професії, адже мають низький рівень зарплати. Також ми писали , що майже половина вчителів планують залишити професію: які кроки можуть змінити ситуацію.у найближчі 5 років хочуть піти з професії. Аби не допустити цього, потрібно підвищити зарплатню освітянам та внести низку інших змін до законодавства. Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик в інтерв’ю «Українському Радіо». Згідно з даними дослідження, молоді вчителі йдуть з професії, адже мають низький рівень зарплати.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року в Україні запроваджують щомісячну «вчительську доплату» до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень.

Довідка Finance.ua:

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