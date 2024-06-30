Скільки у загальному витратили українці на імпорт авто — Finance.ua

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Скільки у загальному витратили українці на імпорт авто

Технології&Авто
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Скільки у загальному витратили українці на імпорт авто
Скільки у загальному витратили українці на імпорт авто
У період із січня по квітень 2024 року Україна імпортувала 133 908 автотранспортних засобів (нових і вживаних) за загальною митною вартістю майже $2,1 млрд.
Про це повідомляє «Укравтопром», з посиланням на дані Державної служби статистики.
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Найбільша частина імпорту припадає на легкові автомобілі, яких ввезено 118 100 одиниць на суму понад $1,5 млрд.
Друге місце за обсягом імпорту належить вантажним автомобілям — 15 181 одиниця ($460,3 млн).
Також було імпортовано 325 одиниць автотранспорту спеціального призначення (автокрани, автобетономішалки, евакуатори тощо) на суму $53 млн.
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Імпорт автобусів за цей період становить 302 одиниці ($14,6 млн).
Нагадаємо, у травні український автопарк поповнили 5,8 тис. авто з дизельними двигунами, що на 14% менше, ніж торік.
Також минулого місяця автопарк України поповнили майже 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 58% більше, ніж торік. Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 55%, проти 73% торік.
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За матеріалами:
Finance.ua
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