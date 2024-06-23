ТОП-10 моделей дизельних авто, які обирали українці у травні — Finance.ua

ТОП-10 моделей дизельних авто, які обирали українці у травні Сьогодні 10:12 — Технології&Авто

ТОП-10 моделей дизельних авто, які обирали українці у травні, Фото: freepik

У травні український автопарк поповнили 5,8 тис. авто з дизельними двигунами, що на 14% менше, ніж торік.

Про це повідомляє «Укравтопром».

З них: 1,3 тисячі одиниць нових (+8%) та 4,5 тисячи одиниць вживаних, ввезених з-за кордону (-19%).

На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 23% продажів, як і у травні 2023 року.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 23%, але це на 13 відсоткових пунктів менше, ніж торік.

ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

Renault Duster — 306 од.;

Mitsubishi L200 — 152 од.;

Volkswagen Touareg — 98 од.;

BMW X5 — 69 од.;

BMW X3 — 65 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Megane — 433 од.;

Volkswagen Passat — 316 од.;

Skoda Octavia — 316 од.;

Nissan Qashqai — 219 од.;

Volkswagen Golf — 168 од.

Нагадаємо, минулого місяця автопарк України поповнили майже 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 58% більше, ніж торік. Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 55%, проти 73% торік.

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