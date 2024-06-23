ТОП-10 моделей дизельних авто, які обирали українці у травні — Finance.ua

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ТОП-10 моделей дизельних авто, які обирали українці у травні

Технології&Авто
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ТОП-10 моделей дизельних авто, які обирали українці у травні
ТОП-10 моделей дизельних авто, які обирали українці у травні, Фото: freepik
У травні український автопарк поповнили 5,8 тис. авто з дизельними двигунами, що на 14% менше, ніж торік.
Про це повідомляє «Укравтопром».
З них: 1,3 тисячі одиниць нових (+8%) та 4,5 тисячи одиниць вживаних, ввезених з-за кордону (-19%).

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На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 23% продажів, як і у травні 2023 року.
Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 23%, але це на 13 відсоткових пунктів менше, ніж торік.
ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
  • Renault Duster — 306 од.;
  • Mitsubishi L200 — 152 од.;
  • Volkswagen Touareg — 98 од.;
  • BMW X5 — 69 од.;
  • BMW X3 — 65 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
  • Renault Megane — 433 од.;
  • Volkswagen Passat — 316 од.;
  • Skoda Octavia — 316 од.;
  • Nissan Qashqai — 219 од.;
  • Volkswagen Golf — 168 од.
Нагадаємо, минулого місяця автопарк України поповнили майже 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 58% більше, ніж торік. Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 55%, проти 73% торік.
Не важливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Finance.ua
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