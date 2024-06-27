Десятка найпопулярніших авто на внутрішньому ринку України — Finance.ua

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Десятка найпопулярніших авто на внутрішньому ринку України

Технології&Авто
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Десятка найпопулярніших авто на внутрішньому ринку України
Десятка найпопулярніших авто на внутрішньому ринку України
На українському ринку вживаних авто спостерігається неймовірний ажіотаж купівлі-продажу машин з пробігом. Так, упродовж травня 2024 року МВС зареєстрували 162,2 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків, що є абсолютним кількісним рекордом для внутрішнього ринку протягом останніх 10 років.
Про це йдеться у статті Finance.ua.

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Утім, варто враховувати, що така цифра може бути пов’язана з законом про мобілізацію, який набув чинності в Україні від 18 травня 2024 року. А точніше, з тим, що чимала частка угод була оформлена між членами родин, адже закон передбачає норму щодо потенційного вилучення автомобілів у фізичних осіб на оборонні потреби, якщо така особа володіє більше ніж одним транспортним засобом.

Які марки обирають

Щодо найпопулярніших марок вживаних авто, якими цікавляться українці на внутрішньому ринку, то тут беззаперечну перевагу має Volkswagen. У травні цього «німця» придбали у кількості майже 21 тис. екземплярів. Найближчий переслідувач, яким є Renault, може похизуватися 10 тис. проданих машин з пробігом на ринку України. Замикає трійку лідерів Toyota та її 9 тис. реалізованих авто з пробігом.

Про найпопулярніші авто на внутрішньому ринку продажу/купівлі

Враховуючи, що лідером за марками є Volkswagen, то зовсім не дивно, що перше місце в сегменті продажу/купівлі машин з пробігом на внутрішньому ринку України посів саме цей бренд, а точніше — Volkswagen Passat. Ця модель знайшла понад 5,5 тис. нових господарів.
Загалом, топ-10 найпопулярніших вживаних автомобілів на українському ринку має наступний вигляд:
Десятка найпопулярніших авто на внутрішньому ринку України
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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