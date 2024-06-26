ТОП-10 сімейних автомобілів із пробігом (фото) — Finance.ua

ТОП-10 сімейних автомобілів із пробігом (фото) Сьогодні 20:03 — Технології&Авто

ТОП-10 сімейних автомобілів із пробігом (фото)

Автомобілі D-класу, також відомі як «сімейні», — це просторі та комфортні машини, які чудово підходять для сімейних подорожей.

Як пишуть аналітики порталу auto. ria, зазвичай такі авто мають довжину близько 4,6…4,8 метра й пропонують просторий салон для п’яти пасажирів та місткий багажник, об’єм якого може сягати 400 літрів і більше. Серед типів кузовів тут найчастіше зустрічаються седани, однак є чимала частка й універсалів.

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Окрім комфорту та практичності, автомобілі D-класу пропонують широкий спектр функцій та систем безпеки, зазвичай більший, ніж у представників «молодших» класів, що робить їх чудовим вибором для сімей, які шукають надійний та безпечний транспортний засіб.

Експерти розглянули усі найпопулярніші варіанти, які за підсумками перших п’яти місяців 2024 року купували на внутрішньому ринку та/або подавали на першу реєстрацію (за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС) у найбільшій кількості.

ТОП-10 вживаних сімейних автомобілів в Україні

1. Volkswagen Passat

Куплено — 19 270 шт.

Середня ціна — $10 200

2. Audi A4

Куплено — 6756 шт.

Середня ціна — $11 000

3. BMW 3 Series

Куплено — 6519 шт.

Середня ціна — $11 100

4. Toyota Camry

Куплено — 6272 шт.

Середня ціна — $13 200

5. Mazda 6

Куплено — 4657 шт.

Середня ціна — $7800

6. Ford Fusion/Mondeo

Куплено — 5366 шт.

Середня ціна — $11 500

7. Hyundai Sonata

Куплено — 4178 шт.

Середня ціна — $9900

8. Skoda Superb

Куплено — 3344 шт.

Середня ціна — $10 800

9. Tesla Model 3

Куплено — 3322 шт.

Середня ціна — $22 000

10. Honda Accord

Куплено — 2819 шт.

Середня ціна — $11 000

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