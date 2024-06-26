ТОП-10 сімейних автомобілів із пробігом (фото) — Finance.ua
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ТОП-10 сімейних автомобілів із пробігом (фото)

Технології&Авто
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ТОП-10 сімейних автомобілів із пробігом (фото)
ТОП-10 сімейних автомобілів із пробігом (фото)
Автомобілі D-класу, також відомі як «сімейні», — це просторі та комфортні машини, які чудово підходять для сімейних подорожей.
Як пишуть аналітики порталу auto. ria, зазвичай такі авто мають довжину близько 4,6…4,8 метра й пропонують просторий салон для п’яти пасажирів та місткий багажник, об’єм якого може сягати 400 літрів і більше. Серед типів кузовів тут найчастіше зустрічаються седани, однак є чимала частка й універсалів.

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Окрім комфорту та практичності, автомобілі D-класу пропонують широкий спектр функцій та систем безпеки, зазвичай більший, ніж у представників «молодших» класів, що робить їх чудовим вибором для сімей, які шукають надійний та безпечний транспортний засіб.
Експерти розглянули усі найпопулярніші варіанти, які за підсумками перших п’яти місяців 2024 року купували на внутрішньому ринку та/або подавали на першу реєстрацію (за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС) у найбільшій кількості.

ТОП-10 вживаних сімейних автомобілів в Україні

1. Volkswagen Passat

  • Куплено — 19 270 шт.
  • Середня ціна — $10 200
ТОП-10 сімейних автомобілів із пробігом (фото)

2. Audi A4

  • Куплено — 6756 шт.
  • Середня ціна — $11 000
ТОП-10 сімейних автомобілів із пробігом (фото)

3. BMW 3 Series

  • Куплено — 6519 шт.
  • Середня ціна — $11 100
ТОП-10 сімейних автомобілів із пробігом (фото)

4. Toyota Camry

  • Куплено — 6272 шт.
  • Середня ціна — $13 200
ТОП-10 сімейних автомобілів із пробігом (фото)

5. Mazda 6

  • Куплено — 4657 шт.
  • Середня ціна — $7800
ТОП-10 сімейних автомобілів із пробігом (фото)

6. Ford Fusion/Mondeo

  • Куплено — 5366 шт.
  • Середня ціна — $11 500
ТОП-10 сімейних автомобілів із пробігом (фото)

7. Hyundai Sonata

  • Куплено — 4178 шт.
  • Середня ціна — $9900
ТОП-10 сімейних автомобілів із пробігом (фото)

8. Skoda Superb

  • Куплено — 3344 шт.
  • Середня ціна — $10 800
ТОП-10 сімейних автомобілів із пробігом (фото)

9. Tesla Model 3

  • Куплено — 3322 шт.
  • Середня ціна — $22 000
ТОП-10 сімейних автомобілів із пробігом (фото)

10. Honda Accord

  • Куплено — 2819 шт.
  • Середня ціна — $11 000
ТОП-10 сімейних автомобілів із пробігом (фото)
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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