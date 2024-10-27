Скільки коштує оренда квартири у Чехії — Finance.ua

Скільки коштує оренда квартири у Чехії Сьогодні 13:20 — Світ

Скільки коштує оренда квартири у Чехії, Фото: sd.ua

У третьому кварталі 2024 року орендна плата в Чехії зросла на 4% у річному обчисленні та на 9% у порівнянні з другим кварталом. Середня місячна орендна плата становить 15,791 крону.

Про це свідчить аналіз порталу нерухомості UlovDomov. cz, повідомляє 420on.cz.

Вартість оренди квартири у чеських містах

Традиційно, найвищі ціни на оренду квартир спостерігаються в Празі.

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Ціна за квадратний метр зросла за рік для всіх типів планувань: від 7% для однокімнатних до 11% для трикімнатних квартир. Незалежно від площі ціни у цих плануваннях збільшились на від 6 до 14%.

У популярних двокімнатних квартирах орендна плата зросла на 11% у порівнянні з минулим роком. Наприклад, квартиру площею 53 квадратні метри можна орендувати за приблизно 22,000 крон (38,8 тис. грн) на місяць.

У чеському Брно люди зараз платять від 12 600 крон (22,2 тис. грн) за квартиру однокімнатну площею 27 квадратних метрів до 23 100 крон (40,8 тис. грн) за квартиру з трьох кімнат площею 74 квадратні метри.

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Ціни на оренду в Брно зросли від 3 до 13%, враховуючи ціну за квадратний метр. За фіксованого планування орендна плата збільшилася на 5−11%.

В Остраві вартість оренди становить від 8300 крон (14,6 тис. грн) за 1-кімнатну квартиру площею 30 квадратних метрів до 20 300 крон (35,8 тис грн) за 3-кімнатну квартиру площею 84 квадратних метрів.

Згідно з аналізом, проведеним компанією Sreality, інтерес до оренди квартир останніми роками зростає.

Якщо порівнювати третій квартал цього року з аналогічним періодом 2021 року кількість запитів на пошук невеликих квартир на порталі збільшилася на 22%, а великих — на 18%. Також значно зріс інтерес до оренди будинків на одну родину — на 41% за останні три роки.

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«Підвищений інтерес пояснюється відновленням ринку після пандемії, прибуттям українських біженців, які шукають житло, а останнім часом ще й високими відсотковими ставками, які багато в чому відбивають бажання інвестувати у власне житло», — каже Хана Контріш, менеджер з галузевих послуг компанії Seznam.cz.

Нагадаємо, станом на жовтень 2024 року лише 756 біженців з України користуються безкоштовним екстреним житлом у Чехії, в той час як в середині липня їх було понад 12 тисяч.

З вересня діють нові умови, коли цим видом гуманітарного житла можуть користуватися лише особи, яким не було надано тимчасового захисту більше 90 днів.

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