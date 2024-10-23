Через поганий стан будинків чехи витрачають понад половину своїх витрат на електроенергію — Finance.ua

Через поганий стан будинків чехи витрачають понад половину своїх витрат на електроенергію Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

Через поганий стан будинків чехи витрачають понад половину своїх витрат на електроенергію

Через поганий стан будинків чеські домогосподарства марно витрачають понад половину своїх коштів на електроенергію. Вони витрачають майже 190 мільярдів крон на рік на енергію.

Про це йдеться в дослідженні консалтингової компанії KPMG і Stavební spořitelna Česká spořitelna, передає ČTK.

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Зазначається, що до 2050 року знадобиться до 2,5 трильйонів крон, щоб істотно скоротити споживання домогосподарств.

Згідно з дослідженням, у Чехії є 4,5 мільйона квартир, з яких два мільйони знаходяться в сімейних будинках і 2,5 мільйона в багатоквартирних будинках. Домогосподарства споживають майже третину загального споживання енергії, переважно на опалення. Згідно з дослідженням, енергія витрачається в основному в старих будинках, які були побудовані до 1980 року і ще не були відремонтовані їхніми власниками. При цьому в цих будинках зараз проживає більше половини населення Чехії.

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За словами авторів дослідження, найпоширенішою проблемою є утеплення житла, якого немає майже в 700 тисячах домогосподарств. Понад два мільйони квартир не мають утеплених стін, понад мільйон квартир не мають утеплених вікон.

За словами Лібора Вошицького з Stavební spořitelna Česká spořitelna, споживання енергії в цих будинках могло б бути на дві третини нижчим, якби домогосподарства вжили заходів економії. За його словами, при повній ізоляції обсяг економії енергії відповідав би річному виробництву приблизно двох блоків АЕС Темелін. Він зазначив, що ситуація може ще більше погіршитися через очікуване зростання споживання в майбутньому.

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Щоб досягти такої економії, за розрахунками KMPG, на реконструкцію буде потрібно в цілому близько 2,5 трильйонів крон. У цьому контексті Вошицький нагадав, що в середньому це становитиме 75 мільярдів крон на рік, тоді як домогосподарства зараз витрачають на заходи приблизно 45 мільярдів крон на рік.

Ситуація в окремих регіонах

Найкраща ситуація у Карловарському та Південноморавському регіонах. Навпаки, на думку авторів дослідження, найбільший потенціал для заощаджень є в Ліберці та Краловеградецькому.

«Потенційна сума економії в регіоні Градец-Кралове становитиме 5,6 мільярда чеських крон на рік. Щоб досягти цього, нам потрібно реконструювати сімейні та багатоквартирні будинки на п’ять мільярдів крон на рік», — сказала Анна Форштова з KPMG на прикладі одного регіонів.

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