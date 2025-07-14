Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні — прогноз банкіра Сьогодні 19:00 — Валюта

Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні — прогноз банкіра, freepik.com

Курс долара в Україні до 20 липня перебуватиме в очікуваних межах. При цьому єдина європейська валюта може здивувати «новими курсовими рекордами».

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН зазначив, що ситуація на валютному ринку залежатиме від наявного рівня попиту на долар і планів регулятора щодо його вгамування. При цьому він вказав, що курс євро в Україні стане дзеркалом світових торгів євровалюти в парі з доларом.

Згідно з його прогнозом, курс долара з 14 до 20 липня перебуватиме в межах 41,6 — 42 гривні на міжбанку та 41,5 — 42,2 гривні на готівковому ринку.

Таким чином, 100 доларів у гривнях в Україні до 20 липня коштуватимуть 4150 — 4220 гривень, а 1000 доларів у гривнях обійдуться українцям у 41500 — 42200 гривень.

Щодо курсу євро, то, на думку банкіра, він перебуватиме в межах 48,5 — 49,5 гривні на міжбанку та 47,5 — 49,5 гривні на готівковому ринку.

Таким чином, 100 євро в гривнях в Україні до 20 липня коштуватимуть 4750 — 4950 гривень, а 1000 євро в гривнях обійдуться українцям у 47500 — 49500 гривень.

УНІАН За матеріалами:

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