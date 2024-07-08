Скільки грошей витрачають українці в Польщі — Finance.ua

Скільки грошей витрачають українці в Польщі Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Скільки грошей витрачають українці в Польщі

Витрати українців у Польщі значно зростають, що є результатом як збільшення кількості іммігрантів, так і туристів з України.

Про це пише ukrainianinpoland. pl з посиланням на дані Центрального статистичного управління.

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Зазначається, що в 2023 році українці витратили в Польщі близько 10 мільярдів злотих. Ця сума включає витрати на різні потреби, в тому числі на проживання, харчування, транспорт, одяг та послуги. Найбільшу частину цих витрат становлять покупки в роздрібних магазинах та оплата за оренду житла та комунальних послуг.

Вплив на польську економіку

Витрати українців, які постійно зростають, позитивно впливають на польську економіку. Вони сприяють роздрібному товарообігу, збільшують попит на послуги та підтримують ринок нерухомості.

Таким чином, значна присутність українців у Польщі стає важливим елементом, що стимулює економічний розвиток та стримує інфляцію.

Загальні витрати іноземців у Польщі

У 2023 році вартість товарів і послуг, придбаних у Польщі іноземцями, становила 44,3 млрд злотих. Це на 18,3% більше, ніж рік тому, коли ці витрати становили 37,4 млрд злотих. Вартість товарів і послуг, придбаних у Польщі іноземцями, лише в четвертому кварталі 2023 року становила 10,1 млрд злотих, що на 9,3 відсотка більше, ніж у тому ж кварталі попереднього року.

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У четвертому кварталі минулого року найбільше грошей у Польщі витратили ті іноземці, які перетинали кордон з: Німеччиною (47,1%), Україною (21,9%), Чехією (14,2%), Словаччиною (8,6%), Литвою (4,9%), Білоруссю (3%) та росією (0,3%).

Нагадаємо, іноземці купують все більше помешкань і землі в Польщі. Лише минулого року іноземці купили в Польщі понад 5,6 тисячі гектарів землі та понад 1 мільйон квадратних метрів квартир і комерційних приміщень. Водночас у графі придбання житла українці посіли перше місце, купивши 413 тисяч квадратних метрів квартир і приміщень. Відразу за ними білоруси — 121 тис. кв. м квартир.

У Польщі з 1 липня змінилися правила працевлаштування українців.

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