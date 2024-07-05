Оплата податків у Польщі: що слід врахувати українцям — Finance.ua

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Оплата податків у Польщі: що слід врахувати українцям

Особисті фінанси
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Оплата податків у Польщі: що слід врахувати українцям
Оплата податків у Польщі: що слід врахувати українцям
Податкове законодавство Польщі може здаватися складним, особливо для тих, хто нещодавно переїхав до країни. Однак, розуміння основних принципів і своєчасне виконання податкових обов’язків допоможе уникнути проблем і забезпечити стабільне фінансове становище.
Про це пише inPoland.

Типи податків у Польщі

Податок на доходи фізичних осіб (PIT)

Податок на доходи фізичних осіб (Podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT) є основним податком, який сплачують працівники, підприємці та інші фізичні особи. Він має прогресивну шкалу:
  • 12% для доходів до 120 000 злотих на рік.
  • 32% для доходів понад 120 000 злотих на рік.

Соціальні внески

Працівники у Польщі також сплачують внески на соціальне страхування (ZUS), які покривають пенсійне страхування, медичне страхування та інші соціальні виплати. Роботодавець і працівник сплачують ці внески разом.

ПДВ (Podatek od towarów i usług, VAT)

Податок на додану вартість (ПДВ) у Польщі становить 23%. Однак для деяких товарів і послуг застосовуються знижені ставки: 8%, 5% і 0%.

Податкова декларація

Податкова декларація подається щорічно до 30 квітня за попередній календарний рік. Це стосується як резидентів, так і нерезидентів, які отримали доходи у Польщі.
Декларацію можна подати:
  • онлайн через систему e-PIT;
  • особисто у податковій інспекції;
  • поштою.
Нагадаємо, у Польщі з 1 липня змінюють умови надання допомоги біженцям з України. Вже не буде можливості отримувати 40 злотих за кожний день. Також буде призупинена виплата допомоги в розмірі 300 злотих для нових біженців. Українці в Польщі зможуть подати заявки на три види допомоги.
Середня заробітна плата брутто (до вирахування податків) на підприємствах у Польщі в травні зросла до 8000 злотих (80,5 тисячі гривень), що на 11,4% більше, ніж у травні минулого року. У той час як в Україні середня зарплата складає 18 903 грн.
Серед українців, що проживають у Польщі, 60% громадян не користувалися грошима, заробленими в Україні протягом останнього року. 27% мали власні заощадження, які витрачали у Польщі. 10% користувалися грошима родини, 3% мали віддалену роботу в Україні.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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