Швейцарія вперше відкрила кримінальну справу на порушників санкцій — Finance.ua

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Швейцарія вперше відкрила кримінальну справу на порушників санкцій

Світ
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Швейцарія вперше відкрила кримінальну справу на порушників санкцій
Швейцарія вперше відкрила кримінальну справу на порушників санкцій
Прокуратура Швейцарії вперше порушила кримінальну справу проти приватної компанії за обхід санкцій проти росії.
Як пише Financial Times, це є першою ознакою того, що країна готова переслідувати бізнес за співпрацю з москвою.
Про яку саме компанію і яку сферу бізнесу йдеться — не уточнюється. У швейцарській прокуратурі сказали, що для обходу санкцій підприємство задіяло свої дочірні компанії за кордоном.
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Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії також звернувся до прокурора з проханням порушити кримінальну справу проти іншої компанії з аналогічних причин, але генеральний прокурор відхилив це прохання, постановивши, що це не є «справою особливої важливості».
«Федеральна прокуратура взяла на себе одне з цих проваджень і відмовилася взяти на себе друге», — повідомила речниця прокуратури Лінда фон Бург.
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Патрік Еберхардт, партнер юридичної фірми Eversheds Sutherland з Женеви сказав, що це рішення стало «поворотним моментом» у застосуванні санкцій Швейцарією.
«Влада Швейцарії сигналізує ринку, що вони не терплять обходу [санкцій] через дочірні компанії в таких місцях, як Дубай», — сказав він.
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У коментарі FT Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії повідомив, що зараз розслідує «кілька випадків» можливих порушень санкцій іноземними дочірніми структурами швейцарських компаній. За даними журналістів, йдеться про близько 50 адміністративних проваджень за можливі порушення санкцій, пов’язаних з росією. Але ці справи до прокуратири не передали.
Нагадаємо, у Швейцарії планують збільшити військові витрати упродовж наступних років. Таким чином це буде остання європейська країна, яка зробить це після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
За матеріалами:
УНІАН
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