Швейцарія збільшить військові витрати через збільшення конфліктів у світі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Швейцарія збільшить військові витрати через збільшення конфліктів у світі

Фондовий ринок
9
Швейцарія збільшить військові витрати через збільшення конфліктів у світі
Швейцарія збільшить військові витрати через збільшення конфліктів у світі, Фото: undp.org
У Швейцарії планують збільшити військові витрати упродовж наступних років. Таким чином це буде остання європейська країна, яка зробить це після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте також
Як повідомляє президент Швейцарії і міністр оборони країни Віола Амгерд, у 2035 році буде виділено близько 22,58 мільярда доларів додаткового фінансування порівняно з фінансуванням до війни в Україні.
«Ситуація з політикою безпеки, очевидно, складна, враховуючи нинішню нестабільність, війну на європейському континенті, збройні конфлікти на Близькому Сході та інші гарячі точки у світі», — зазначає Амгерд.
Вона сказала, що нині по всьому світу «так багато криз», і план частково враховує уроки, отримані з війни в Україні.
Читайте також
«Цей крок Швейцарії відображає тривогу європейських лідерів щодо безпеки та нещодавні припущення колишнього президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон може не захистити інших членів НАТО від потенційного нападу росії, якщо вони не витрачатимуть достатньо коштів на оборону», — пише видання.
Нагадаємо, Швейцарія планує виділити на відновлення України на період 2025−2028 років 1,5 мільярда франків (1,75 мільярда доларів) у межах стратегії з міжнародної співпраці.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.