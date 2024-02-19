Швейцарія збільшить військові витрати через збільшення конфліктів у світі — Finance.ua

Швейцарія збільшить військові витрати через збільшення конфліктів у світі Сьогодні 06:14 — Фондовий ринок

Швейцарія збільшить військові витрати через збільшення конфліктів у світі, Фото: undp.org

У Швейцарії планують збільшити військові витрати упродовж наступних років. Таким чином це буде остання європейська країна, яка зробить це після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляє президент Швейцарії і міністр оборони країни Віола Амгерд, у 2035 році буде виділено близько 22,58 мільярда доларів додаткового фінансування порівняно з фінансуванням до війни в Україні.

«Ситуація з політикою безпеки, очевидно, складна, враховуючи нинішню нестабільність, війну на європейському континенті, збройні конфлікти на Близькому Сході та інші гарячі точки у світі», — зазначає Амгерд.

Вона сказала, що нині по всьому світу «так багато криз», і план частково враховує уроки, отримані з війни в Україні.

«Цей крок Швейцарії відображає тривогу європейських лідерів щодо безпеки та нещодавні припущення колишнього президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон може не захистити інших членів НАТО від потенційного нападу росії, якщо вони не витрачатимуть достатньо коштів на оборону», — пише видання.

Нагадаємо, Швейцарія планує виділити на відновлення України на період 2025−2028 років 1,5 мільярда франків (1,75 мільярда доларів) у межах стратегії з міжнародної співпраці.

УНІАН За матеріалами:

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