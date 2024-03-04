Швейцарія приєдналася до 13-го пакету санкцій ЄС проти росії — Finance.ua
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Швейцарія приєдналася до 13-го пакету санкцій ЄС проти росії

Світ
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Швейцарія приєдналася до 13-го пакету санкцій ЄС проти росії
Швейцарія приєдналася до 13-го пакету санкцій ЄС проти росії
Швейцарія приєдналася до 13-го пакету санкцій Євросоюзу, ухваленого у відповідь на продовження військової агресії росії проти України.
Як повідомляє пресслужба Федеральної ради Швейцарії, заходи набули чинності 1 березня.
Берн розширив швейцарські санкційні списки, включивши до них ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб.
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Також Швейцарія запровадила додаткові торговельні санкції, «щоб надалі перешкоджати росії купувати важливі для промисловості товари і технології для російської армії».
«Ці заходи додають 27 суб'єктів під заборону на експорт товарів подвійного призначення та товарів, які можуть сприяти військовому та технологічному розвитку росії. Також розширено перелік товарів, які потрапляють під заборону на експорт: наприклад, тепер заборонено продаж і експорт до росії комплектуючих, які використовуються при розробці та виробництві безпілотників», — сказано у повідомленні.
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Нагадаємо, 23 лютого Ради ЄС затвердила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти режиму володимира путіна з огляду на другу річницю початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Зокрема, санкції запроваджуються проти тих осіб, які відповідальні за продовження ведення незаконної, неспровокованої і невиправданої агресивної війни путіна, і проти тих осіб, які суттєво підтримують війну.
У цьому зв’язку, вирішено застосувати обмежувальні заходи відносно додаткових 106 фізичних і 88 юридичних осіб за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Таким чином, тепер загалом європейські санкції цього типу застосовуються проти понад 2 тисяч фізичних і юридичних осіб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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