Японія ввела нові санкції проти рф за війну в Україні — Finance.ua

Японія ввела нові санкції проти рф за війну в Україні Сьогодні 11:45 — Світ

Японія ввела нові санкції проти рф за війну в Україні

Японія запровадила санкції ще проти 12 людей та 36 організацій, пов‘язаних з росією. Санкції передбачають заморожування активів, блокування рахунків, та обмеження експорту.

Про це повідомляється на сайті уряду Японії.

Застосовані санкції проти фізичних осіб, яких вважають безпосередньо причетними до незаконної анексії Криму та окупації українських територій.

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Санкції заморожують активи 12 фізичним та 8 юридичним особам.

У списку, зокрема:

голова уряду Чечні Муслім Хучієв;

командир спеціального полку поліції імені Героя росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС по Чечні Замід Чалаєв;

син колишнього губернатора красноярського краю Артем Усс.

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Ще 29 організаціям заборонили експорт товарів, що сприяють зміцненню промислової інфраструктури рф. Також заборонили імпорт алмазів з росії.

Йдеться про:

«Атомфлот»;

концерни «Калашников»;

«Алмаз-Антей»;

«Уралвагонзавод»;

«Базальт»;

Об'єднана суднобудівна корпорація;

табір «Артек».

Нагадаємо, Нова Зеландія оголосила про новий пакет санкцій проти рф за незаконне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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