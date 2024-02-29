Нова Зеландія запровадила нові санкції проти росії — Finance.ua

Нова Зеландія запровадила нові санкції проти росії Сьогодні 11:13 — Казна та Політика

Нова Зеландія запровадила нові санкції проти росії

Нова Зеландія оголосила про новий пакет санкцій проти рф за незаконне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Про це повідомляє уряд країни.

Як повідомляється, нові санкції передбачають:

введення обмеження на ціни на нафту російського походження в рамках «Групи семи»;

введення чіткої заборони на експорт товарів, на які накладено обмеження, в росію і білорусь через треті країни;

включення до переліку 61 фізичної особи та компанії для протидії спробам ухилення від сплати податків.

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«Нова Зеландія ввела санкції щодо ще 61 російської фізичної та юридичної особи, включно з тими, хто бере участь у закупівельних мережах для ухилення від санкцій», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під санкційний список потрапили організації, що закуповують технології для російської оборонної промисловості, і вище керівництво деяких російських банків. Під санкції також потрапили особи, причетні до закупівель зброї у Північної Кореї.

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«Ці нові санкції є внеском Нової Зеландії в колективні міжнародні зусилля з обмеження можливостей росії фінансувати свою агресивну війну проти України і забезпечення того, щоб Нова Зеландія не використовувалася як канал для обходу санкцій», — зауважив міністр закордонних справ Вінстон Пітерс.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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