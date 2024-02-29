Після введення санкцій прибуток найбільшого виробника алмазів у рф впав майже на 50% — Finance.ua

Після введення санкцій прибуток найбільшого виробника алмазів у рф впав майже на 50% Сьогодні 19:15 — Фондовий ринок

російська алмазодобувна держкомпанія «Алроса» різко погіршила фінансові показники за півріччя — чистий прибуток впав на 47%

Про це компанія повідомила у звіті з МСФЗ.

Показники компанії за друге півріччя пішли у піке: виручка впала на 29% (до першого півріччя), операційний прибуток — на 55%, а чистий прибуток — на 47%.

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«На 61% зросли запаси алмазів. Поки що працюють на склад», — пише професор ВШЕ Євген Коган, зазначивши, що торік компанія припиняла продажі.

У річному вираженні результати виглядають краще: виторг виріс на 9% (322,6 млрд руб), чистий прибуток впав на 15% (85,2 млрд руб).

«Алроса» в 2022 році потрапила під санкції США і перестала розкривати дані продажів. Голова компанії Павло Мариничев наприкінці 2023 року оцінив видобуток Алроси торік у 34,6 млн каратів алмазів, що на 2,8% нижче за рівень 2022 року.

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Нагадаємо, країни G7 заборонили прямий імпорт алмазів із рф із січня 2024 року, а з березня вирішили запровадити поетапне ембарго на постачання оброблених у третіх країнах алмазів російського походження. У січні 2024 року компанія була включена до блокуючого списку санкцій ЄС і потрапила під санкції Швейцарії. Алроса повідомила у звіті, що не сумнівається у тому, що продовжуватиме свою діяльність протягом як мінімум року.

Перед тим, 18 грудня, Європейський Союз затвердив 12-й санкційний пакет проти рф. У ньому міститься заборона на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів із росії.

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