Щорічно в Україні зростає обсяг задекларованих коштів у криптовалютах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Щорічно в Україні зростає обсяг задекларованих коштів у криптовалютах

Криптовалюта
76
Щорічно в Україні зростає обсяг задекларованих коштів у криптовалютах
Щорічно в Україні зростає обсяг задекларованих коштів у криптовалютах
Криптовалюта перетворюється на аналогічний спосіб накопичення, як готівка або гроші на банківських рахунках.
Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик в інтерв’ю «Главкому».
Читайте також
Він зазначив, що з кожним роком кількість задекларованих у криптовалютах коштів збільшується: їх використовує як звичайне населення, так і державні службовці.

Отримати більше з депозиту

«Якщо кілька років тому ніхто про них не знав, то зараз це такий самий вид накопичення, як готівка або кошти на банківських рахунках. Криптовалюти відстежуються через інструменти блокчейну. Вони також є предметом перевірок та здійснення моніторингу способу життя», — сказав він.
Читайте також
Павлущик нагадав, що НАЗК вже фіксувало порушення у використанні криптовалюти.
«Наприклад, заступник начальника регіонального сервісного центру МВС у Миколаївській області задекларував криптовалюту на суму 100 млн грн, але не зміг довести її наявність», — сказав голова агентства.

Довідка Finance.ua:

  • майже 83% опитаних власників криптовалют в Україні використовують цифрові активи для інвестицій та зберігання вартості;
  • також користувачів запитали про те, які криптовалюти вони зберігають у своїх портфелях. Близько 68% зазначили Ethereum, більш ніж половина респондентів заявили про те, що тримають стейблкоїни, а 30,5% — володіють біткоїном;
  • очікується, що в Україні легалізація криптовалюти відбудеться приблизно в першій половині 2025 року. Однак податкові пільги не передбачаються.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.