Щорічно в Україні зростає обсяг задекларованих коштів у криптовалютах — Finance.ua

Щорічно в Україні зростає обсяг задекларованих коштів у криптовалютах Сьогодні 11:12 — Криптовалюта

Щорічно в Україні зростає обсяг задекларованих коштів у криптовалютах

Криптовалюта перетворюється на аналогічний спосіб накопичення, як готівка або гроші на банківських рахунках.

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик в інтерв’ю «Главкому».

Читайте також На Тайвані криптовалюти почнуть зберігати в банках

Він зазначив, що з кожним роком кількість задекларованих у криптовалютах коштів збільшується: їх використовує як звичайне населення, так і державні службовці.

Плануйте своє майбутнє з розумом. Зберігайте гроші на депозиті. Каталог з найкращими варіантами вже на Finance.ua.

«Якщо кілька років тому ніхто про них не знав, то зараз це такий самий вид накопичення, як готівка або кошти на банківських рахунках. Криптовалюти відстежуються через інструменти блокчейну. Вони також є предметом перевірок та здійснення моніторингу способу життя», — сказав він.

Читайте також У НКЦПФР прокоментували можливу легалізацію криптоактивів у 2025 році

Павлущик нагадав, що НАЗК вже фіксувало порушення у використанні криптовалюти.

«Наприклад, заступник начальника регіонального сервісного центру МВС у Миколаївській області задекларував криптовалюту на суму 100 млн грн, але не зміг довести її наявність», — сказав голова агентства.

Довідка Finance.ua:

майже 83% опитаних власників криптовалют в Україні використовують цифрові активи для інвестицій та зберігання вартості;

також користувачів запитали про те, які криптовалюти вони зберігають у своїх портфелях. Близько 68% зазначили Ethereum, більш ніж половина респондентів заявили про те, що тримають стейблкоїни, а 30,5% — володіють біткоїном;



очікується, що в Україні легалізація криптовалюти відбудеться приблизно в першій половині 2025 року. Однак податкові пільги не передбачаються.



Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Главком За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.