Що таке гіпервідповідальність на роботі: чому це заважає — Finance.ua

Що таке гіпервідповідальність на роботі: чому це заважає Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Що таке гіпервідповідальність на роботі: чому це заважає

Багато людей вважає, якщо вони беруть на себе багато робочих обов’язків та намагаються контролювати всіх і все: перевіряють пошту у вихідні та інше — то це добре.

Але в цьому випадку ви маєте справу з ворогом балансу — гіпервідповідальністю.

У статті budni.robota.ua пояснює, чому важливо вчасно помітити прояви гіпервідповідальності та як з нею боротися.

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Важливо чітко розрізняти, де закінчується ваша відповідальність та починається відповідальність інших.

Тривожні дзвіночки

ви берете на себе чужі обовʼязки;

не вмієте говорити «ні»;

відчуваєте провину навіть тоді, коли об’єктивно ні в чому не винні.

переконані, що ніхто не впорається з роботою краще за вас;

ви завжди на звʼязку: у вихідні, відпустці та навіть вночі;

навіть дрібні помилки для вас — катастрофа всесвітнього масштабу;

відпустка — це лише формальність, ви ніколи не відпочиваєте від роботи на повну;

не відчуваєте задоволення від досягнень.

Шкода гіпервідповідальності

Гіпервідповідальність хоч і повільно, але впевнено «зʼїдає» вашу ефективність.

Шкода для психіки . Постійне відчуття тривоги, вигорання та втома — ваші вічні супутники. І вони приходять набагато раніше, ніж визнання керівництва чи бонус до зарплати.

. Постійне відчуття тривоги, вигорання та втома — ваші вічні супутники. І вони приходять набагато раніше, ніж визнання керівництва чи бонус до зарплати. Погіршення відносин у колективі . Колеги та керівництво звикають до того, що ви візьмете на себе будь-яку додаткову роботу, та не соромляться просити вас про допомогу. З часом вас це може дратувати, ви будете ображатися, але відмовити так і не зможете.

. Колеги та керівництво звикають до того, що ви візьмете на себе будь-яку додаткову роботу, та не соромляться просити вас про допомогу. З часом вас це може дратувати, ви будете ображатися, але відмовити так і не зможете. Зниження продуктивності . Велика кількість завдань та відсутність відпочинку підвищують втому, а значить — знижують продуктивність. Ви будете більше помилятися, довше виконувати всі завдання і від цього тривожитися ще більше.

. Велика кількість завдань та відсутність відпочинку підвищують втому, а значить — знижують продуктивність. Ви будете більше помилятися, довше виконувати всі завдання і від цього тривожитися ще більше. Відсутність життя поза роботою. З часом гіпервідповідальність здатна витіснити з вашого життя усе, окрім роботи. Адже часу на хобі чи зустрічі з друзями у вас не вистачатиме через велику кількістю завдань та надмірний контроль.

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Як побороти гіпервідповідальність

Дозвольте собі бути неідеальними. Потрібно навчитися переживати досвід помилок правильно та виносити з них необхідний досвід.

Відмовляйте. Ваша енергія не безмежна, тож ставте її на перший план. Говоріть «ні» ввічливо, але впевнено.

Встановлюйте межі. Ви не повинні працювати 24/7. Навіть якщо не можете дозволити собі о 18:00 залишити всі справи, встановіть чіткі часові межі, коли ви будете відпочивати, та приділите час собі чи своїм хобі.

Розділіть відповідальність. Командна робота набагато ефективніша. Навчіться довіряти колегам, делегувати робочі обовʼязки та дайте можливість їм взяти відповідальність на себе.

Довідка Finance.ua:

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