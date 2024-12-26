Що таке фліпінг, і скільки можна на цьому заробити — Finance.ua

Що таке фліпінг, і скільки можна на цьому заробити
При виборі варіантів для інвестування українці часто розглядають дорогоцінні метали, валюту, фондові ринки та нерухомість. Хоча інвестування в нерухомість є складним, воно має перспективи, з огляду на зміни в ціновій політиці та довгострокові прогнози.
Про це розповіла CEO сімейної агенції з нерухомості Анна Савка-Волкошовець в коментарі редакції «Новини.Live».
Прибуток можуть принести не лише житлові квартири, а й інші види приміщень.
Результативність інвестицій у нерухомість залежить від кількох чинників, зокрема:
- ринкової ситуації;
- попиту споживачів;
- актуальних трендів;
- стратегії інвестора;
- місця розташування об’єкта та інших аспектів.
Важливо врахувати всі ці змінні, щоб бути впевненим у досягненні бажаного фінансового результату.
Експертка зазначила, для збільшення капіталу оптимальним варіантом є інвестиції в первинний ринок на етапі початкового будівництва з терміном здачі до 18 місяців. Мінімальний поріг входу на грудень 2024 року становить 980 тис. грн і більше.
Що таке фліпінг
За її словами, чудовим варіантом для інвесторів є стати фліперами.
Це люди, які купують квартири в поганому стані (захаращені, з незавершеним ремонтом або надто зношеним).
Вони ремонтують, прибирають, облаштовують меблями та технікою, створюючи стильну квартиру, яку потім через кілька місяців перепродають.
Експертка зазначила, поріг входу починається з 1,4 млн гривень, а річний дохід від фліпінгу може досягати 35−40%, що є відмінним результатом для українського ринку.
Враховуючи умови повномасштабної війни, навіть 12−15% річних вважаються дуже хорошим показником.
Загалом необхідно орієнтуватися на потреби споживачів, вивчати сучасні тренди і купувати високоліквідні об’єкти, аби отримати дохід.
Йдеться про:
- невеликі, але функціональні квартири з комфортним плануванням;
- житло в новобудовах із сучасним ремонтом і розвиненою інфраструктурою;
- нерухомість у туристичних містах, яку можна здавати в короткострокову оренду.
Прибуток можуть принести не лише житлові приміщення. Інвестиції в комерцію також вигідні, оскільки з відновленням економіки фіксується зростання попиту на офісні приміщення.
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Найбільша перспектива чекає вкладників у бізнес-центрах великих міст, але варто врахувати, що поріг входу буде високим.
Так само експерти рекомендують звертати увагу на торгові приміщення і локації з хорошим людським трафіком.
Цей варіант ідеально підійде для інвесторів, які хочуть співпрацювати з малим і середнім бізнесом (кав'ярнями, салонами краси, магазинами, різними сервісами тощо).
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