Що таке фліпінг, і скільки можна на цьому заробити — Finance.ua

Що таке фліпінг, і скільки можна на цьому заробити Сьогодні 12:13 — Нерухомість

Що таке фліпінг, і скільки можна на цьому заробити

При виборі варіантів для інвестування українці часто розглядають дорогоцінні метали, валюту, фондові ринки та нерухомість. Хоча інвестування в нерухомість є складним, воно має перспективи, з огляду на зміни в ціновій політиці та довгострокові прогнози.

Про це розповіла CEO сімейної агенції з нерухомості Анна Савка-Волкошовець в коментарі редакції «Новини.Live».

Читайте також Як змінилась вартість квартир та будинків по Україні у 2024 році

Прибуток можуть принести не лише житлові квартири, а й інші види приміщень.

Результативність інвестицій у нерухомість залежить від кількох чинників, зокрема:

ринкової ситуації;

попиту споживачів;

актуальних трендів;

стратегії інвестора;

місця розташування об’єкта та інших аспектів.

Важливо врахувати всі ці змінні, щоб бути впевненим у досягненні бажаного фінансового результату.

Читайте також Скільки коштує орендувати квартиру або будинок на Новий рік у Києві та околицях

Експертка зазначила, для збільшення капіталу оптимальним варіантом є інвестиції в первинний ринок на етапі початкового будівництва з терміном здачі до 18 місяців. Мінімальний поріг входу на грудень 2024 року становить 980 тис. грн і більше.

Що таке фліпінг

За її словами, чудовим варіантом для інвесторів є стати фліперами.

Це люди, які купують квартири в поганому стані (захаращені, з незавершеним ремонтом або надто зношеним).

Вони ремонтують, прибирають, облаштовують меблями та технікою, створюючи стильну квартиру, яку потім через кілька місяців перепродають.

Читайте також Довгострокова оренда квартир: як змінився попит та критерії вибору у 2024 році

Експертка зазначила, поріг входу починається з 1,4 млн гривень, а річний дохід від фліпінгу може досягати 35−40%, що є відмінним результатом для українського ринку.

Враховуючи умови повномасштабної війни, навіть 12−15% річних вважаються дуже хорошим показником.

Загалом необхідно орієнтуватися на потреби споживачів, вивчати сучасні тренди і купувати високоліквідні об’єкти, аби отримати дохід.

Йдеться про:

невеликі, але функціональні квартири з комфортним плануванням;

житло в новобудовах із сучасним ремонтом і розвиненою інфраструктурою;

нерухомість у туристичних містах, яку можна здавати в короткострокову оренду.

Прибуток можуть принести не лише житлові приміщення. Інвестиції в комерцію також вигідні, оскільки з відновленням економіки фіксується зростання попиту на офісні приміщення.

Читайте також Скільки коштують квартири у містах Німеччини

Найбільша перспектива чекає вкладників у бізнес-центрах великих міст, але варто врахувати, що поріг входу буде високим.

Так само експерти рекомендують звертати увагу на торгові приміщення і локації з хорошим людським трафіком.

Цей варіант ідеально підійде для інвесторів, які хочуть співпрацювати з малим і середнім бізнесом (кав'ярнями, салонами краси, магазинами, різними сервісами тощо).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.