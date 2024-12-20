Довгострокова оренда квартир: як змінився попит та критерії вибору у 2024 році — Finance.ua
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Довгострокова оренда квартир: як змінився попит та критерії вибору у 2024 році

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Довгострокова оренда квартир: як змінився попит та критерії вибору у 2024 році
Довгострокова оренда квартир: як змінився попит та критерії вибору у 2024 році, freepik
За січень-жовтень 2024 року попит на оренду житла зріс на 8.4% порівняно з 2023 роком. Це пов’язано насамперед із міграцією/евакуацією українців із прифронтових територій до відносно безпечніших міст, переїздами через роботу, потребою в окремому житлі або зміною умов проживання. Пік інтересу до оренди припав на серпень, коли студенти та сім’ї з дітьми готуються до нового навчального року.
Про це йдеться у дослідженні «OLX Нерухомість».
Інфографіка: OLX Нерухомість
Інфографіка: OLX Нерухомість
Серед орендарів головними критеріями вибору житла є: ціна, район та близькість до зупинок транспорту або роботи. Водночас порівняно із минулим роком, більш вагомими для українців стали такі критерії: наявність додаткового живлення, поверх розташування квартири, автономне опалення та доступ до бомбосховища.
Інфографіка: OLX Нерухомість
Інфографіка: OLX Нерухомість
У 2024 році кількість активних оголошень про довгострокову оренду по всій Україні зменшилася на 11%, тоді як кількість відгуків зросла на 2%. Найбільш затребуваними залишаються однокімнатні (кількість відгуків зросла на 4%) та двокімнатні квартири. Загалом медіанна ціна оренди квартир зросла на 20% і досягла 12 000 грн.
Зростання цін спостерігалося для всіх типів квартир: 1-, 2- та 3-кімнатних, у межах від 18% до 24%. Пропозиція зменшується, попит продовжує зростати (в середньому 11 відгуків на одне оголошення), що призвело до підвищення цін.
Інфографіка: OLX Нерухомість
Інфографіка: OLX Нерухомість
Серед 1-, 2- та 3-кімнатних квартир попит стабільно зростає з січня по серпень включно, а у вересні починає знижуватися. Водночас пропозиція починає зростати у жовтні в період зниженого попиту.
Інфографіка: OLX Нерухомість
Інфографіка: OLX Нерухомість
Інфографіка: OLX Нерухомість
Інфографіка: OLX Нерухомість
Нагадаємо, за даними OLX Нерухомість, вторинний ринок продажу/купівлі житла все ще не досяг довоєнних показників через депопуляцію, зниження платоспроможності та невизначеність щодо майбутнього, яка створює відкладений попит на купівлю. Однак програма «єОселя» підтримала цей сегмент, надавши можливість купівлі житла в кредит: 69% опитаних знають про програму, 8% вже скористалися нею, а 36% планують.
За матеріалами:
Finance.ua
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