Як змінилась вартість квартир та будинків по Україні у 2024 році — Finance.ua
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Як змінилась вартість квартир та будинків по Україні у 2024 році

Нерухомість
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Як змінилась вартість квартир та будинків по Україні у 2024 році
Як змінилась вартість квартир та будинків по Україні у 2024 році, freepik
У 2024 році більшість міст демонструють зростання цін, особливо в західних та центральних областях України. В обласних центрах, які знаходяться під обстрілами ворога та наближені до зони бойових дій, ціни знижуються.
Про це йдеться у дослідженні «OLX Нерухомість».
Київ залишається лідером за вартістю квартир серед обласних центрів, за ним — Львів та Ужгород. Найбільше зростання цін на 1-, 2- та 3-кімнатні квартири зафіксовано в Рівному. Також помітний ріст відбувся у Луцьку та Житомирі — від 7% до 29%, що зумовлено відносно безпечнішим розташуванням та попитом з боку внутрішньо переміщених осіб.
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Вартість купівлі 1-кімнатної квартири в доларах за рік значно зросла в Луцьку (+29%), Івано-Франківську (+29%), Рівному (+19%) та у Львові (+17%). В Києві, Одесі, Хмельницькому та Миколаєві вартість залишилась на рівні 2023 року. Суттєво знизились ціни в Херсоні (-21%) та Запоріжжі (-16%), Харкові (-14%) та Дніпрі (-13%).
Інфографіка: OLX Нерухомість
Інфографіка: OLX Нерухомість
У сегменті двокімнатних квартир лідерами за зростанням ціни в доларах стали Рівне та Луцьк, де за рік вартість збільшилась на 22% та 20% відповідно. Також помітне зростання цін відбулось в Ужгороді (+17%), Івано-Франківську (+13%), Вінниці (+12%) та Житомирі (+11%).
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У столиці найвища вартість 2кімнатної квартири по Україні (+2% за рік). У Львові приріст ціни на 6%. В Одесі розцінки залишились на рівні 2023 року. Найбільше зниження вартості спостерігається у Херсоні та Запоріжжі (-12%).
Інфографіка: OLX Нерухомість
Інфографіка: OLX Нерухомість
Медіанна вартість 3-кімнатних квартир значно зросла у Рівному (+21%), Івано-Франківську (+13%), Хмельницькому (+11%) та Полтаві (+11%). Також ціна помітно змінилась в Ужгороді — на 8% та Житомирі (+7%). В Одесі, Львові та Києві вартості залишилися на рівні 2023 року. Водночас зниження було зафіксовано у Дніпрі (-13%) та Харкові (-12%).
Інфографіка: OLX Нерухомість
Інфографіка: OLX Нерухомість
У 2024 році вартість купівлі будинків за рік зросла майже у всіх обласних центрах України, окрім Сум (-15%), Запоріжжя (-8%), Херсону (-5%), Полтави (-5%) та Дніпра (-9%). Найбільше зростання відбулося в Івано-Франківську (+46%), Харкові (+32%), Тернополі (+24%), Рівному (+22%) та Житомирі (+21%).
Інфографіка: OLX Нерухомість
Інфографіка: OLX Нерухомість
За матеріалами:
Finance.ua
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