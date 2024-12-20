Як змінилась вартість квартир та будинків по Україні у 2024 році — Finance.ua

Як змінилась вартість квартир та будинків по Україні у 2024 році Сьогодні 08:02 — Нерухомість

Як змінилась вартість квартир та будинків по Україні у 2024 році, freepik

У 2024 році більшість міст демонструють зростання цін, особливо в західних та центральних областях України. В обласних центрах, які знаходяться під обстрілами ворога та наближені до зони бойових дій, ціни знижуються.

Про це йдеться у дослідженні «OLX Нерухомість».

Київ залишається лідером за вартістю квартир серед обласних центрів, за ним — Львів та Ужгород. Найбільше зростання цін на 1-, 2- та 3-кімнатні квартири зафіксовано в Рівному. Також помітний ріст відбувся у Луцьку та Житомирі — від 7% до 29%, що зумовлено відносно безпечнішим розташуванням та попитом з боку внутрішньо переміщених осіб.

Читайте також Ринок нерухомості: де в Європі найдорожче та найдешевше купувати житло

Вартість купівлі 1-кімнатної квартири в доларах за рік значно зросла в Луцьку (+29%), Івано-Франківську (+29%), Рівному (+19%) та у Львові (+17%). В Києві, Одесі, Хмельницькому та Миколаєві вартість залишилась на рівні 2023 року. Суттєво знизились ціни в Херсоні (-21%) та Запоріжжі (-16%), Харкові (-14%) та Дніпрі (-13%).

Інфографіка: OLX Нерухомість

У сегменті двокімнатних квартир лідерами за зростанням ціни в доларах стали Рівне та Луцьк, де за рік вартість збільшилась на 22% та 20% відповідно. Також помітне зростання цін відбулось в Ужгороді (+17%), Івано-Франківську (+13%), Вінниці (+12%) та Житомирі (+11%).

У столиці найвища вартість 2кімнатної квартири по Україні (+2% за рік). У Львові приріст ціни на 6%. В Одесі розцінки залишились на рівні 2023 року. Найбільше зниження вартості спостерігається у Херсоні та Запоріжжі (-12%).

Інфографіка: OLX Нерухомість

Медіанна вартість 3-кімнатних квартир значно зросла у Рівному (+21%), Івано-Франківську (+13%), Хмельницькому (+11%) та Полтаві (+11%). Також ціна помітно змінилась в Ужгороді — на 8% та Житомирі (+7%). В Одесі, Львові та Києві вартості залишилися на рівні 2023 року. Водночас зниження було зафіксовано у Дніпрі (-13%) та Харкові (-12%).

Інфографіка: OLX Нерухомість

У 2024 році вартість купівлі будинків за рік зросла майже у всіх обласних центрах України, окрім Сум (-15%), Запоріжжя (-8%), Херсону (-5%), Полтави (-5%) та Дніпра (-9%). Найбільше зростання відбулося в Івано-Франківську (+46%), Харкові (+32%), Тернополі (+24%), Рівному (+22%) та Житомирі (+21%).

Інфографіка: OLX Нерухомість

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.