Що потрібно знати новачкам в галузі ШІ для успішного старту — поради засновників стартапів Сьогодні 07:01 — Технології&Авто

Що потрібно знати новачкам в галузі ШІ для успішного старту — поради засновників стартапів

Галузь генеративного штучного інтелекту щодня нарощує розвиток, а сфокусовані на ШІ стартапи та проєкти виникають усе частіше.

Business Insider попросив засновників та керівників стартапів на основі ШІ поділитися основними порадами для новачків у галузі, передає Ain.ua.

Покажіть свої навички в проєкті відкритим вихідним кодом

«Брудніть руки і створюйте проєкти суто для навчання», — відповів Business Insider Ян Кернс, генеральний директор і співзасновник Freeplay. ai, стартапу, який допомагає людям створювати та тестувати інструменти з великими мовними моделями.

Кернс вважає, що майбутні розробники мають спробувати проєкт із відкритим вихідним кодом, який зможуть безкоштовно використовувати, змінювати та поширювати, наприклад, як LlamaIndex для налаштування проєктів.

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Llama 2 від Meta також є доволі популярною серед розробників. Робота над цими проєктами може допомогти тим, хто намагається увірватися в галузь, «відчути, як усі частини збираються воєдино, коли ви хочете створити нові продукти або рішення за допомогою генеративного штучного інтелекту», — сказав Кернс.

Інші герої тексту кажуть, що це також може допомогти помітити компанії, які наймають працівників.

«Деякі з найцікавіших проєктів у галузі штучного інтелекту та робототехніки створюються в загальнодоступних пакетах із відкритим вихідним кодом на GitHub і обговорюються на Discord, — сказав Бенджі Бараш, генеральний директор і співзасновник Roboto, механізму обробки даних на основі штучного інтелекту для сфери робототехніки. — Ви будете виділятися з-поміж інших, якщо зробите внесок у ці проєкти, це чудовий спосіб познайомитися з людьми з провідних компаній».

Зрозумійте реальні проблеми бізнесу

«Нещодавні випускники коледжів, які претендують на роботу в галузі штучного інтелекту, повинні розвивати навички роботи з продуктами та зосереджуватися на проєктах, які приносять реальну цінність кінцевим користувачам, а не є лише чистою технологією», — сказав Генрі Скотт-Грін, генеральний директор і засновник Context. ai, аналітичної платформи для компаній, що створюють великі застосунки мовної моделі.

Акцент на реальній цінності важливий, оскільки штучний інтелект знизив потреби в написанні коду. Тому кандидати отримають вигоду від того, що підкреслять своє розуміння практичних бізнес-проблем разом із навичками програмування.

Девід Хсу, засновник і генеральний директор Retool, платформи для створення бізнес-застосунків, розповів Business Insider, що штучний інтелект допоміг усунути потребу в «нудному шаблонному коді», що повторюється в застосунку чи програмному забезпеченні, та може уповільнити процес розробки.

«Це гарне нагадування про те, що в основі написання хороших програм лежить глибоке розуміння бізнес-проблеми, яку ви вирішуєте, а вже потім — постійна взаємодія між командою розробників і зацікавлених сторін, щоб досягти успіху в найкоротші терміни», — каже він.

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Познайомтеся з етикою ШІ

«Щоби процвітати в індустрії штучного інтелекту, нові випускники повинні застосовувати мультидисциплінарний підхід, поєднуючи технічні навички з глибоким розумінням етики та впливу на суспільство», — сказала Навріна Сінгх, засновниця і генеральна директорка Credo.

Credo — це платформа, яка допомагає компаніям дотримуватися все більшої кількості нормативних актів щодо використання ШІ.

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Для всіх, хто пропустив новини минулого місяця, які сколихнули світ технологій, однією з важливих причин, чому Сема Альтмана було вигнано, хоч і не надовго, з OpenAI, були побоювання, що штучний інтелект розвивається надто швидко й може становити загрозу для суспільства.

Тож, за словами Сінгх, надзвичайно важливо мати чітке усвідомлення етики ШІ під час оцінки та впровадження рішень, щоби гарантувати, що вони приносять користь людству.

«Ці комбіновані навички не тільки зроблять вас більш привабливими, але й допоможуть зробити вагомий внесок у постійно мінливий ландшафт ШІ», — написала вона.

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