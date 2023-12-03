Пентагон планує розгорнути тисячі автономних систем зі штучним інтелектом до 2026 року — Finance.ua

Пентагон планує розгорнути тисячі автономних систем зі штучним інтелектом до 2026 року Сьогодні 01:37 — Технології&Авто

Пентагон планує розгорнути тисячі автономних систем зі штучним інтелектом до 2026 року

Міністерство оборони США має намір впровадити тисячі автономних транспортних засобів зі штучним інтелектом до 2026 року, у рамках ініціативи під назвою Replicator, з метою випередження Китаю в цій сфері.

Про це повідомляє агентство AP.

«Амбітна ініціатива, що дістала назву Replicator, спрямована на стимулювання прогресу в надто повільному переході від військових інновацій США до використання невеликих, розумних, дешевих та численних платформ», — заявила заступник міністра оборони Кетлін Гікс.

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В наявності у Пентагону понад 800 проєктів, пов’язаних зі штучним інтелектом, багато з яких перебувають на стадії тестування. Ці технології допомагають отримувати інформацію та підвищують ефективність військових операцій.

Застосування штучного інтелекту в автономних пристроях дозволяє передбачати потребу у технічному обслуговуванні 2600 літаків ВПС, включаючи бомбардувальники B-1 та гелікоптери Blackhawk, а також забезпечує відстеження ворожих військ.

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