Пентагон планує розгорнути тисячі автономних систем зі штучним інтелектом до 2026 року — Finance.ua
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Пентагон планує розгорнути тисячі автономних систем зі штучним інтелектом до 2026 року

Технології&Авто
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Пентагон планує розгорнути тисячі автономних систем зі штучним інтелектом до 2026 року
Пентагон планує розгорнути тисячі автономних систем зі штучним інтелектом до 2026 року
Міністерство оборони США має намір впровадити тисячі автономних транспортних засобів зі штучним інтелектом до 2026 року, у рамках ініціативи під назвою Replicator, з метою випередження Китаю в цій сфері.
Про це повідомляє агентство AP.
«Амбітна ініціатива, що дістала назву Replicator, спрямована на стимулювання прогресу в надто повільному переході від військових інновацій США до використання невеликих, розумних, дешевих та численних платформ», — заявила заступник міністра оборони Кетлін Гікс.
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В наявності у Пентагону понад 800 проєктів, пов’язаних зі штучним інтелектом, багато з яких перебувають на стадії тестування. Ці технології допомагають отримувати інформацію та підвищують ефективність військових операцій.
Застосування штучного інтелекту в автономних пристроях дозволяє передбачати потребу у технічному обслуговуванні 2600 літаків ВПС, включаючи бомбардувальники B-1 та гелікоптери Blackhawk, а також забезпечує відстеження ворожих військ.
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