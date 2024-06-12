Що може подолати дефіцит на ринку праці в Україні — думка експерта Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Що може подолати дефіцит на ринку праці в Україні — думка експерта

Подолати дефіцит на ринку праці може допомогти залучення жінок, пенсіонерів, ветеранів, студентів та роботизація економіки.

Про це заявив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко в ефірі телемарафону «Єдині новини», пише Про це заявив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко в ефірі телемарафону «Єдині новини», пише Кадровик

«Ситуація на ринку праці складна і має багато викликів. На фоні війни, повітряних тривог, міграції та перебоїв з електроенергією бізнес намагається зберегти спроможність працювати з урахуванням задоволення мобілізаційних потреб.

Цей виклик найбільш довготривалий — нестача кваліфікованих кадрів буде відчуватись ще довго. Україні необхідно оцінити весь доступний трудовий ресурс, який міг би замінити тих, хто пішов на фронт", — зазначив Олексій Мірошниченко.

За його словами, жінки можуть частково замінити чоловіків, однак не на всіх професіях: ненормований графік, фізична складність робіт, сім’я та діти обмежують можливості широкого залучення жінок.

«Друга незадіяна група — 2,7 млн люди з інвалідністю. З них мають роботу близько 430 тисяч, і ще більше 1 млн людей могли б отримати роботу.

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Третя група, яку можна залучити для компенсації дефіциту — пенсіонери. Це ті люди, яких можна було б попросити повернутись на роботу, запропонувавши певні податкові преференції — наприклад, знизити розмір ЄСВ або дозволити проводити індексацію пенсій працюючим пенсіонерам", — розповів Олексій Мірошниченко.

Четверта група — студенти, які могли працювати кілька годин на день.

П’ята група — мігранти, які готові повернутись в Україну.

Шоста група — працівники-іноземці.

«Сьома група — це промислові роботи, які можуть замінити людину на певних видах робіт. Україні потрібно буде будувати нові сучасні підприємства. В Німеччині на 10 тисяч працівників припадає 700 промислових роботів, в Україні — 40 роботів. Невтішні демографічні прогнози підштовхують до розвитку роботизації», — констатував президент Конфедерації роботодавців України.

Роботодавці конкурують за працівників, пропонуючи вищу заробітну плату, соціальний пакет (транспортне забезпечення, харчування, медичне страхування), бронювання від мобілізації.

Нагадаємо, ближче до літа на ринку праці збільшилась кількість молоді — 4 711 осіб (+16% до квітня). Імовірно, молоді люди шукатимуть сезонні підробітки.

Також незначно зросла кількість шукачів пенсійного віку (+1% до квітня, 4 705 шукачів).

Але в решти демографічних груп бачимо падіння, синхронне до загальної тенденції зменшення кількості шукачів на ринку праці.

Довідка Finance.ua:

За інформацією порталу work.ua, загальні тенденції ринку праці відображаються також і на військовому рекрутингу. У травні тут були й свої особливості. У травні 621 підрозділ мав хоча б одну вакансію на work.ua/zsu/, що на 4% більше за показники квітня. Кількість пропозицій роботи своєю чергою збільшилася на 15% і складає 4 770 вакансій.

Соціологічний портрет кандидатів на ринку праці в травні-червні. На сайті Work.ua шукачі оновили або створили 304 378 резюме, що на 5% менше, ніж у квітні. Попри загальний спад, у деяких категоріях кандидатів прибуло: «Освіта, наука» (+4%), «Страхування» (+2%), «Топменеджмент, керівництво вищої ланки», «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (+1%).

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