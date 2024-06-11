Як зросла кількість відгуків на вакансії Сил оборони від чоловіків призовного віку — Finance.ua
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Як зросла кількість відгуків на вакансії Сил оборони від чоловіків призовного віку

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За інформацією порталу work.ua, загальні тенденції ринку праці відображаються також і на військовому рекрутингу.
У травні тут були й свої особливості.
У травні 621 підрозділ мав хоча б одну вакансію на work.ua/zsu/, що на 4% більше за показники квітня. Кількість пропозицій роботи своєю чергою збільшилася на 15% і складає 4 770 вакансій
У травні найбільший приріст вакансій (+23%) був у категорії «Медицина, фармацевтика». Вона витіснила з трійки лідерів категорію «Телекомунікації та зв’язок». А найбільше вакансій, як і раніше, маємо у категоріях «Охорона, безпека» і «Транспорт, автобізнес».
Вперше кількість відгуків на вакансії від Сил оборони зросла — у травні шукачі надіслали 16 764 відгуків, що на 10% більше, ніж у квітні. Попри це, показник конкуренції впав, адже кількість відгуків не встигає за кількістю вакансій.
Серед шукачів, що відгукувалися на вакансії Сил оборони у травні, 35% жінок і 65% чоловіків.
У травні зросла кількість відгуків від чоловіків віком від 25 до 55 років — такі шукачі надіслали на 19% більше відгуків, ніж у квітні.
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Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, ще у листопаді минулого року Міністерство оборони запустило проєкт рекрутингу до війська. Його підтримали великі онлайнові платформи — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, Державна служба зайнятості.
  • Людина може обрати собі відповідний підрозділ і посаду відповідно до свого досвіду та стати на службу саме до його лав, а не опинитися там, куди закине жереб мобілізації невідомо в якій ролі.
  • рекрутинг — історія про армію на основі контракту. Людина, враховуючи свій цивільний досвід та побажання, може податися на конкретну посаду в конкретній частині. Посади розміщуються на чотирьох онлайн-платформах з пошуку роботи. Це відбувається абсолютно безкоштовно як для Міністерства оборони чи військової частини, так і для шукачів.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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