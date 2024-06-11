Як зросла кількість відгуків на вакансії Сил оборони від чоловіків призовного віку — Finance.ua

Як зросла кількість відгуків на вакансії Сил оборони від чоловіків призовного віку Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

За інформацією порталу work.ua , загальні тенденції ринку праці відображаються також і на військовому рекрутингу.

У травні тут були й свої особливості.

У травні 621 підрозділ мав хоча б одну вакансію на work.ua/zsu/, що на 4% більше за показники квітня. Кількість пропозицій роботи своєю чергою збільшилася на 15% і складає 4 770 вакансій

У травні найбільший приріст вакансій (+23%) був у категорії «Медицина, фармацевтика». Вона витіснила з трійки лідерів категорію «Телекомунікації та зв’язок». А найбільше вакансій, як і раніше, маємо у категоріях «Охорона, безпека» і «Транспорт, автобізнес».

Вперше кількість відгуків на вакансії від Сил оборони зросла — у травні шукачі надіслали 16 764 відгуків, що на 10% більше, ніж у квітні. Попри це, показник конкуренції впав, адже кількість відгуків не встигає за кількістю вакансій.

Серед шукачів, що відгукувалися на вакансії Сил оборони у травні, 35% жінок і 65% чоловіків.

У травні зросла кількість відгуків від чоловіків віком від 25 до 55 років — такі шукачі надіслали на 19% більше відгуків, ніж у квітні.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, ще у листопаді минулого року Міністерство оборони запустило проєкт рекрутингу до війська. Його підтримали великі онлайнові платформи — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, Державна служба зайнятості.

Людина може обрати собі відповідний підрозділ і посаду відповідно до свого досвіду та стати на службу саме до його лав, а не опинитися там, куди закине жереб мобілізації невідомо в якій ролі.

рекрутинг — історія про армію на основі контракту. Людина, враховуючи свій цивільний досвід та побажання, може податися на конкретну посаду в конкретній частині. Посади розміщуються на чотирьох онлайн-платформах з пошуку роботи. Це відбувається абсолютно безкоштовно як для Міністерства оборони чи військової частини, так і для шукачів.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото.

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