Схема на мільярд: ексдепутата викрили на привласненні нафтопродуктів для армії — Finance.ua

Схема на мільярд: ексдепутата викрили на привласненні нафтопродуктів для армії Сьогодні 19:45 — Кримінал

Схема на мільярд: ексдепутата викрили на привласненні нафтопродуктів для армії, Фото: СБУ

Правоохоронці викрили колишнього народного депутата та його спільників, які завдали збитків державному бюджету майже 1 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

«Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Служба безпеки України за матеріалами Держаудитслужби оголосили підозру колишньому народному депутату, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам. Вони підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії», — сказано в повідомленні.

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Внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014−2017 роках, державному бюджету було завдано збитків на майже 1 млрд гривень.

У 2014 році держава конфіскувала майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів у структур Сергія Курченка — олігарха часів Януковича, який утік з України до рф. Як встановило слідство, за допомогою політичного лобі колишнього народного депутата ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. На той час це держпідприємство очолювали керівники, які були підконтрольні бізнес-партнеру ексдепутата.

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За вказівкою фігурантів справи посадовці цього держпідприємства сприяли продажу майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групі компаній, власником якої був бізнес-партнер ексдепутата.

За даними слідства, далі ці нафтопродукти реалізовувались на заправках цієї групи компаній та в інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми.

Для створення видимості, що арештовані нафтопродукти передані для потреб Міністерства оборони, держпідприємство здійснило відповідні поставки на комерційній основі, за які Міноборони розрахувалося у повному обсязі. Але МОУ отримало всього 1,6% із т. зв. нафтопродуктів Курченка. Все решта — це були нафтопродукти закуплені у тієї ж групи компаній, яка, у свою чергу, закуповувала їх у рф та білорусі. У цей же час фігуранти реалізували таку ж номенклатуру товару на свою групу компаній за ціною вдвічі дешевше, ніж на Збройні сили.

На переконання слідства, колишній нардеп забезпечував політичне прикриття цих оборудок використовуючи свій вплив та адмінресурс щодо державних підприємств, судових і правоохоронних органів, які були дотичними до конфіскації цих нафтопродуктів.

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У 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави вищезгаданих нафтопродуктів та грошових коштів, отриманих від їх реалізації. Однак, за даними слідства, весь обсяг нафтопродуктів та всі виручені від їх реалізації кошти на той час вже були привласнені учасниками злочинної організації, а державний бюджет отримав збитки у розмірі щонайменше 967 млн грн.

Досудове розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

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