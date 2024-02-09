Пів мільйона гривень хабаря за непроведення позапланової перевірки — затримано посадовців Держпраці Сьогодні 14:35 — Кримінал

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито керівника та начальника управління одного з міжрегіональних управлінь державної служби з питань праці та двох посередників на вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовці створили штучні умови для проведення позапланової перевірки приватного підприємства. Надалі вони повідомили керівнику товариства, що він може уникнути перевірки за пів мільйона гривень. Для цього він має укласти фіктивну угоду з придбання товарів у певної організації та перевести на її рахунок зазначену суму.

Осіб затримано у порядку ст. 208 КПК України після отримання неправомірної вигоди.

Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, а також перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Заходи з викриття проводились спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

Україна Криминальна За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.