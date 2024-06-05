Шахраєм може стати кожен лише за 300 євро — Finance.ua

Шахраєм може стати кожен лише за 300 євро Сьогодні 15:30 — Кримінал

Шахраєм може стати кожен лише за 300 євро

Швидкий розвиток технологій, зокрема штучного інтелекту, зменшує для нових гравців поріг входження на ринок шахрайства.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«В рамках нещодавньої операції Європолу була викрита мережа, яка продавала послугу crime-as-a-service (CaaS) буквально за 269 євро на місяць, коли будь-хто може сконструювати собі шахрайський сайт», — повідомила начальниця управління технологій карткового та транзакційного бізнесу банку «Глобус» Ірина Градоблянська.

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Шахраї завдячують своєму прогресу штучному інтелекту та лінгвістичним моделям.

«Раніше, щоб створити підроблений сайт і почати проводити транзакції і скімінг, потрібно було мати знання, вміти програмувати. Тепер цього не потрібно взагалі. Зараз потрібно просто мати бажання скоїти злочин. Кожен, хто має стартовий капітал, невеликий — буквально 200−300 євро, може розпочати цю діяльність. Сайти, які продають таку послугу, дають ще страхування, якщо в тебе щось не вийде або кошти заблокують. Тобто шахрай не в програші взагалі», — попереджає Ірина Градоблянська.

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«ChatGPT не згенерує нові типи шахрайства, він ще не може таке робити. Але все, що є на ринку з точки зору підробки, створення сайтів, переписок, він дуже спрощує вихід на ринок шахрайства. Ти можеш нічого не вміти, мати 500 доларів і за допомогою ChatGPT або crime-as-a-service купити все, що ти хочеш — від шахрайського сайту до підробки голосових та інших меседжів, і починати шахраїти», — заявив директор Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄМА Олександр Карпов.

Начальник управління інформаційної безпеки Банку Кредит Дніпро Олександр Кладько каже, що країни Європи та Америки вже давно страждають від цього шахрайства.

«Штучний інтелект в цих країнах використовується дуже вдало. В Україні теж з’являється шахрайство, побудоване на підробці голосу і зображень. Нам потрібно з цим боротися», — зазначив банкір.

Шахраї намагаються максимально зменшити операційні витрати.

«Поріг входження у шахрайство стає дедалі нижчим і створює умови для певної масштабізації», — попереджає директор з моніторингу та протидії шахрайству Сенс Банку Юрій Хмеленко.

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«В соціальній інженерії спостерігається зменшення кількості дзвінків шахраїв на користь чат-листування та створення схем максимальної автономії. Шахраї намагаються оптимізувати свою модель і збільшити кількість залучених осіб. Створюють рекламні банери, які мотивують клієнтів, таргетують певні групи людей в соціальних мережах, спонукають їх перейти за фішинговим посиланням, генерують діалоги, в рамках яких людина має зазначити свої платіжні реквізити чи здійснити переказ без прямого контакту з шахраєм», — сказав він.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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