Клацніть та придбайте товар: кіберполіція попереджає про шахраїв — Finance.ua
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Клацніть та придбайте товар: кіберполіція попереджає про шахраїв

Фінтех і Картки
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Клацніть та придбайте товар: кіберполіція попереджає про шахраїв
Клацніть та придбайте товар: кіберполіція попереджає про шахраїв
Зловмисники надсилають у популярних месенджерах повідомлення з пропозиціями легкого заробітку.
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Схема

Схема полягає в нібито популяризації товарів на відомому маркетплейсі шляхом їх купівлі та подальшого продажу на вже підконтрольному аферистам сайті.
Люди, які погодилися на таку «роботу», отримували завдання від аферистів, за виконання яких зловмисники обіцяли платити гроші.
На перших етапах для подальшого залучення в схему громадяни дійсно могли отримувати невеликі виплати на свої банківські картки. Але для продовження роботи шахраї вимагали зареєструватися на підконтрольному зловмисникам сайті і здійснювати купівлю-продаж товарів за інструкціями «менеджерів».
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Щоби купити товар, потерпілі мали поповнювати свій баланс в особистому кабінеті, перераховуючи власні кошти на вказані аферистами банківські картки фізичних осіб.
Для виводу коштів зловмисники вимагали від громадян повторних перерахувань коштів на підконтрольні банківські картки. Такий алгоритм продовжувався, доки жертви не розуміли, що мають справу з аферистами.
Навіть якщо ви вже обізнані про таку «схему», не слід намагатися отримати гроші від зловмисників навіть на перших етапах — будь-яке спілкування з ними — це ризик втратити свої заощадження.
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Як убезпечитись

Звертаємо увагу на небезпеку переходу за сумнівними посиланнями та введення на таких ресурсах своїх персональних і банківських даних. Зловмисники, які отримують ці дані, можуть використовувати їх для викрадення коштів з ваших рахунків.
Будьте обережні, перевіряйте інформацію і не дайте шахраям ввести вас в оману. Якщо ви стали жертвою інтернет-шахрайства, негайно повідомте про це кіберполіцію.
За матеріалами:
Україна Криминальна
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