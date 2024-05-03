Виманили у іноземців більш як мільйон: в Україні викрили великий «кол-центр» шахраїв — Finance.ua

Виманили у іноземців більш як мільйон: в Україні викрили великий «кол-центр» шахраїв Сьогодні 14:33 — Кримінал

Виманили у іноземців більш як мільйон: в Україні викрили великий «кол-центр» шахраїв

В Одесі ліквідували великий «колл-центр», робітники якого видурювали кошти в іноземців. Організаторам схеми обману загрожує до 8 років позбавлення волі.

70 осіб віком від 18 до 30 років. А серед їхніх потерпілих були клієнти банків США, Франції, Великої Британії, Іспанії, Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратів та інших країн. Як повідомили в управлінні Національної поліції Одеської області, в офісі працювали понад. А серед їхніх потерпілих були клієнти банків США, Франції, Великої Британії, Іспанії, Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратів та інших країн.

За якою схемою працювали шахраї?

Вони купували у даркнеті бази даних клієнтів банків із вказаними номерами карток, строком їх дії, CVV-кодами та іншою інформацією. Зловмисники телефонували чи писали власникам карток, що, мовляв, вони виграли значну суму.

Для отримання грошей потрібно було назвати «код», що надходив у sms. Це був одноразовий пароль перевірки, який дава зловмисникам змогу привʼязати картку жертви до власного гаманця Apple чи Google Pay.

Надалі вони вільно виводили кошти потерпілих на рахунки, заздалегідь відкриті на підставних осіб в українських банках. Таким чином загалом було вкрадено майже 1,5 млн гривень.

Як діє поліція?

Правоохоронці вже провели низку обшуків у Києві, Сумській, Черкаській та Одеській областях. В результаті булі вилучені комп’ютери та мобільні телефони з доказами вчинених злочинів.

Слідчі Нацполіції повідомили чотирьом причетним про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану та несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем (відповідно ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 361 Кримінального Кодексу України). Дані статті передбачають сукупне покарання у розмірі до восьми років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.

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