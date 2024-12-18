Ryanair запускає чотири нових напрямки з Польщі та Хорватії — Finance.ua

Ryanair запускає чотири нових напрямки з Польщі та Хорватії Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

Ryanair запускає чотири нових напрямки з Польщі та Хорватії

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про запуск чотирьох нових рейсів з Польщі та Хорватії цієї весни, рейси поєднають Польщу з Англією та Іспанією. Нові напрямки заплановані на березень-квітень 2025 року.

Про це пише LowcostAvia.

Перелік нових рейсів:

Варшава Шопен — Малага з 30 березня 2025 року, 4 рейси на тиждень.

Варшава Шопен — Піза з 30 березня 2025 року, 2 рейси на тиждень.

Варшава Шопен — Тирана з 31 березня 2025 року, 2 рейси на тиждень.

Задар — Барі з 2 травня 2025 року, 3 рейси на тиждень.

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Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com , а також на сайті kiwi.com

Нагадаємо, раніше авіакомпанія Ryanair змінила свою політику щодо ручної поклажі. Тепер за більш об’ємну ручну поклажу доведеться віддати значно більше коштів.

Також Ryanair планує до травня 2025 року відмовитися від паперових посадкових талонів і стійок реєстрації.

Крім того, лоукостер Ryanair анонсував нові напрямки, що допоможе покращити сполучення між країнами. Йдеться про нові маршрути на весняно-літній період 2025 року, які мають поєднати Італію та Грецію з такими країнами, як Латвія, Бельгія, Греція, Ізраїль та Польща.

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