Іспанія оштрафувала Ryanair та інших лоукостерів за стягнення плати за ручну поклажу — Finance.ua

Іспанія оштрафувала Ryanair та інших лоукостерів за стягнення плати за ручну поклажу
Міністерство із захисту прав споживачів Іспанії оштрафувало бюджетні авіакомпанії Ryanair, easyJet, Vueling, Norwegian і Volotea на загальну суму 179 млн євро, зокрема за стягнення плати з пасажирів за провезення ручної поклажі.
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство підтвердило штрафи, які були оголошені в травні, і відхилило апеляції, подані компаніями.
У заяві йдеться, що авіакомпанії порушували права клієнтів, коли стягували плату за ручну поклажу великих розмірів, вибір місця або роздруковування посадкових талонів, а також не дозволяли оплату готівкою на стійках реєстрації або купувати товари на борту.
Суми штрафів
- Ryanair був оштрафований на 108 млн євро,
- Vueling — на 39 млн євро,
- easyJet — на 29 млн євро,
- Norwegian — на 1,6 мільйона євро,
- Volotea — на 1,2 млн євро.
Іспанська галузева група авіакомпаній ALA оскаржить штраф у суді, йдеться в окремій заяві.
ALA назвала рішення міністерства «нонсенсом» і заявила, що воно порушує правила вільного ринку і правила Європейського Союзу, і в разі його застосування змусить до 50 млн пасажирів платити за послуги, яких вони не потребують.
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