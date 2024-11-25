Іспанія оштрафувала Ryanair та інших лоукостерів за стягнення плати за ручну поклажу — Finance.ua

Іспанія оштрафувала Ryanair та інших лоукостерів за стягнення плати за ручну поклажу Сьогодні 09:11 — Світ

Іспанія оштрафувала Ryanair та інших лоукостерів за стягнення плати за ручну поклажу

Міністерство із захисту прав споживачів Іспанії оштрафувало бюджетні авіакомпанії Ryanair, easyJet, Vueling, Norwegian і Volotea на загальну суму 179 млн євро, зокрема за стягнення плати з пасажирів за провезення ручної поклажі.

Про це повідомляє Reuters

Міністерство підтвердило штрафи, які були оголошені в травні, і відхилило апеляції, подані компаніями.

У заяві йдеться, що авіакомпанії порушували права клієнтів, коли стягували плату за ручну поклажу великих розмірів, вибір місця або роздруковування посадкових талонів, а також не дозволяли оплату готівкою на стійках реєстрації або купувати товари на борту.

Суми штрафів

Ryanair був оштрафований на 108 млн євро,

Vueling — на 39 млн євро,

easyJet — на 29 млн євро,

Norwegian — на 1,6 мільйона євро,

Volotea — на 1,2 млн євро.

Іспанська галузева група авіакомпаній ALA оскаржить штраф у суді, йдеться в окремій заяві.

ALA назвала рішення міністерства «нонсенсом» і заявила, що воно порушує правила вільного ринку і правила Європейського Союзу, і в разі його застосування змусить до 50 млн пасажирів платити за послуги, яких вони не потребують.

Європейська правда За матеріалами:

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