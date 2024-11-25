Іспанія оштрафувала Ryanair та інших лоукостерів за стягнення плати за ручну поклажу — Finance.ua
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Іспанія оштрафувала Ryanair та інших лоукостерів за стягнення плати за ручну поклажу

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Іспанія оштрафувала Ryanair та інших лоукостерів за стягнення плати за ручну поклажу
Іспанія оштрафувала Ryanair та інших лоукостерів за стягнення плати за ручну поклажу
Міністерство із захисту прав споживачів Іспанії оштрафувало бюджетні авіакомпанії Ryanair, easyJet, Vueling, Norwegian і Volotea на загальну суму 179 млн євро, зокрема за стягнення плати з пасажирів за провезення ручної поклажі.
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство підтвердило штрафи, які були оголошені в травні, і відхилило апеляції, подані компаніями.
У заяві йдеться, що авіакомпанії порушували права клієнтів, коли стягували плату за ручну поклажу великих розмірів, вибір місця або роздруковування посадкових талонів, а також не дозволяли оплату готівкою на стійках реєстрації або купувати товари на борту.

Суми штрафів

  • Ryanair був оштрафований на 108 млн євро,
  • Vueling — на 39 млн євро,
  • easyJet — на 29 млн євро,
  • Norwegian — на 1,6 мільйона євро,
  • Volotea — на 1,2 млн євро.
Іспанська галузева група авіакомпаній ALA оскаржить штраф у суді, йдеться в окремій заяві.
ALA назвала рішення міністерства «нонсенсом» і заявила, що воно порушує правила вільного ринку і правила Європейського Союзу, і в разі його застосування змусить до 50 млн пасажирів платити за послуги, яких вони не потребують.
За матеріалами:
Європейська правда
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