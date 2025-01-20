Ryanair скасовує частину літніх рейсів до Іспанії — Finance.ua

Ryanair скасовує частину літніх рейсів до Іспанії Сьогодні 20:40 — Особисті фінанси

Ryanair скасовує частину літніх рейсів до Іспанії

Ірландська авіакомпанія Ryanair планує скоротити польоти в сім регіональних аеропортів Іспанії влітку цього року через «надмірні збори», які встановив державний оператор аеропортів.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія оголосила про плани зменшити пропускну здатність на 12 маршрутах на 18%. Це приблизно на 800 000 пасажирських місць менше у порівнянні з минулим літом.

Позиція державного оператора аеропортів

У Aena заявили, що їхня середня плата в розмірі 10,35 євро з пасажира була «однією з найнижчих у Європі. Як зазначає оператор, польотна програма Ryanair на це літо характеризуватиметься збільшенням кількості доступних місць у порівнянні з 2024 роком. Це відбувається після помітного збільшення на 8,7% операцій авіакомпанії в іспанських аеропортах минулого літа.

У яких містах скорочують рейси

Ryanair припинить свою діяльність у містах Херес та Вальядолід. Також авіакомпанія скоротить кількість рейсів до та з Віго, Сантьяго-де-Компостели, Сарагоси, Сантандера та аеропорту Астурії.

У рамках стратегічного кроку авіакомпанія оголосила про плани передислокації наявних літаків та потужностей до таких країн, як Італія, Швеція, Хорватія, Угорщина та Марокко.

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Нагадаємо, раніше авіакомпанія Ryanair оголосила , що з літа 2025 року скасовує всі рейси з аеропортів Дортмунда, Дрездена та Лейпцига через високі податки. Загалом авіакомпанія планує скасувати 22 маршрути з Німеччини.

Також Ryanair оголосив про запуск чотирьох нових рейсів з Польщі та Хорватії цієї весни, рейси поєднають Польщу з Англією та Іспанією. Нові напрямки заплановані на березень-квітень 2025 року.

Портал AirlineRatings.com оприлюднив рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу у 2024 році. На першому місці опинився національний перевізник Нової Зеландії Air New Zealand.

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