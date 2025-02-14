російський газ і добрива: як Європа і Франція все ще фінансують війну путіна — Finance.ua

російський газ і добрива: як Європа і Франція все ще фінансують війну путіна Сьогодні 10:44 — Енергетика

російський газ і добрива: як Європа і Франція все ще фінансують війну путіна

Франція залишається стратегічною ланкою в експорті російського газу по всьому світу, від якого росія залежить у фінансуванні своєї війни.

Про це свідчить аналітична записка організації «Друзі Землі» (FoE France), яка розкриває масштаби імпорту російського скрапленого природного газу та азотних добрив в Європу та Францію.

записці показано, що з 2021 року загальний імпорт російського газу до ЄС в цілому скоротився, але цей середній показник приховує деякі тривожні реалії.

Незважаючи на падіння трубопровідного імпорту, імпорт скрапленого природного газу (СПГ) зростає, так само як і імпорт азотних добрив (вироблених з аміаку, який здебільшого отримують з викопного газу).

У період між 2021 і 2022 роками імпорт російського СПГ зріс на 11% для Європи — і на 44% для Франції. Французький імпорт російських добрив зріс на 86%, з 402 000 тонн у 2021 році до 750 000 т у 2023 році.

Таким чином, Франція стала провідним європейським імпортером російського СПГ в ЄС: у першій половині 2024 року на неї припадало 37% імпорту російського СПГ до Європи через термінали в Дюнкерку та Монтуар-де-Бретань.

Як найбільший в Європі споживач хімічних добрив Франція також є одним з провідних імпортерів російських добрив, поряд з Польщею та Німеччиною.

«Майже половина російського експорту СПГ йде до Європи. Європа менше залежить від росії у задоволенні своїх енергетичних потреб, ніж росія від Європи у фінансуванні своєї війни. Ми можемо швидко покласти край цій вбивчій співучасті, прийнявши правильну політику щодо скорочення споживання», — каже Анна-Лена Ребо, активістка кампанії проти викопного газу у французькій організації «Друзі Землі».

Як цей імпорт допомагає фінансувати війну путіна

З моменту вторгнення 24 лютого 2022 року Європейський Союз заплатив росії понад 210 мільярдів євро за імпорт нафти (110), газу (97) та вугілля (3,6). Цей імпорт підтримує війну через податки, накладені російським урядом на російські компанії з видобутку та експорту газу. Так само, як Європейський Союз звільнив від санкцій імпорт добрив, путін скористався можливістю запровадити нові податки на цю продукцію.

За оцінками, путінський режим заробив 110 мільйонів євро минулого року на митному податку на добрива та 600 мільйонів євро на податку на прибуток; ці суми будуть сплачені європейськими фермерами та громадянами через субсидії.

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«ЄС повинен терміново прийняти нещодавню пропозицію Єврокомісії щодо податку на російські добрива і поєднати її із заходами щодо захисту європейських фермерів від надмірного зростання цін», — каже Манон Кастаньє, експерт з агрополітики французької організації «Друзі Землі».

Тільки в червні 2024 року були прийняті перші санкції, спрямовані на російський викопний газ.

Насправді ці санкції стосуються лише реекспорту газу, а не його імпорту: заборона реекспорту може призвести до збільшення імпорту, не змінюючи при цьому суті проблеми.

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Світлана Романко, засновниця та виконавча директорка Razom We Stand, додає: «Наближається третій рік жахливої війни росії проти України, і шокує той факт, що імпорт російського СПГ до ЄС фактично збільшився. ЄС має історичну можливість завдати росії стратегічного удару, позбувшись російського викопного палива. Французький уряд, зокрема, повинен взяти на себе відповідальність, припинивши імпорт російського скрапленого газу і закріпити це в законодавстві на рівні ЄС».

Щоб покласти край цим мільярдам, сплаченим росії, Друзі Землі Франції рекомендують:

скоротити споживання викопного палива, починаючи зі збільшення бюджету, що виділяється на енергетичну реконструкцію будівель;

зменшити споживання хімічних добрив, розвиваючи агроекологічні практики та значно сильніше підтримуючи органічне сільське господарство;

не підтримувати так звані «зелені» добрива, які виснажують водні ресурси і є надзвичайно дорогими;

підтримати введення повної заборони на імпорт російського скрапленого газу в рамках наступного пакету європейських санкцій проти росії.

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