Іноземні інвестиції в росію впали до мінімуму за 15 років — Finance.ua
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Іноземні інвестиції в росію впали до мінімуму за 15 років

Фондовий ринок
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Іноземні інвестиції в росію впали до мінімуму за 15 років
Іноземні інвестиції в росію впали до мінімуму за 15 років
Обсяг іноземних інвестицій у рф продовжує стрімко скорочуватися і станом на жовтень 2024 року опустився до мінімуму за останні 15 років.
Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані ЦБ рф.
За даними регулятора, за перші три квартали минулого року іноземні інвестори забрали з реального сектора економіки ще 44 млрд дол. прямих інвестицій, а їхній загальний обсяг опустився до 235 млрд дол.
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У 2023 році росія втратила 80 млрд дол. прямих іноземних інвестицій (ПІІ), у перший рік великої війни — 138 млрд дол.
За три роки загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку, який перед повномасштабним вторгненням становив майже 500 млрд дол., зменшився вдвічі — на 262 млрд дол.
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Хоча лідер кремля володимир путін заявляв про «максимальну відкритість» для інвесторів з країн БРІКС і закликав їх вкладати в росію капітали, припливу грошей статистика Центробанку не зафіксувала.
Наприклад, влада Китаю — найбільшого торгового партнера росії, відносини з яким путін називає «стратегічними», заборонила місцевим компаніям вкладати гроші в нафтогазовий сектор росії, відмовилася інвестувати в проект «Сила Сибіру-2» і дала вказівку автоконцернам не будувати в рф заводи.
За матеріалами:
Економічна Правда
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