російські олігархи Фрідман та Авен продали частки в Альфа-Банку — Finance.ua
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російські олігархи Фрідман та Авен продали частки в Альфа-Банку

Фондовий ринок
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російські олігархи Фрідман та Авен продали частки в Альфа-Банку
російські олігархи Фрідман та Авен продали частки в Альфа-Банку
Підсанкційні олігархи Михайло Фрідман і Петр Авен продали свої частки в найбільшому приватному банку рф «Альфа-Банку» та його страховому відділі «Альфа-страхуванні», намагаючись скасувати персональні санкції ЄС.
Як пише Financial Times, ще минулого року мільярдери передали бізнес своєму давньому партнеру Андрію Косогову.
Угода про продаж була укладена ще у 2023 році. Фрідман та Авен разом володіли 45% акцій у банку та 42% акцій у страховій компанії. Обидві компанії, за даними FT, оцінили приблизно в 240 мільярдів рублів ($2,5 млрд).
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Косогов, який не перебуває під санкціями, став найбільшим акціонером «Альфа-Банку» та компанії LetterOne, яка базується у лондонському Мейфері, викупивши частки своїх підсанкційних партнерів.
Олігархи сподіваються, що продаж банку та страхової компанії допоможе їм оскаржити санкції ЄС, накладені на них у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну.
Минулого року суд ЄС частково скасував підстави для санкцій, постановивши, що блок не надав достатньо доказів причетності Фрідмана і Авена до дій, спрямованих на війну в Україні.
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Перемога олігархів стала найбільшим ударом по режиму санкцій ЄС проти росії з часів вторгнення.
Проте санкції ЄС залишаються в силі з окремим обґрунтуванням, яке вказує на статус Фрідмана та Авена як «провідних бізнесменів економічного сектору, що забезпечує значне джерело доходу» для кремля.
Як повідомлялося, наприкінці грудня 2023 року зареєстрована у Люксембурзі ABH Holdings S.A., яка належить російським мільярдерам Михайлу Фрідману та Петру Авену, подала позов проти України на суму понад $1 млрд через націоналізацію «Сенс Банку» (колишній «Альфа-Банк Україна»).
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Фрідман і Авен — засновники та акціонери російської «Альфа-Груп». У 2022 році вони опинилися під санкціями ЄС і Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Фрідман жив у Лондоні, хоча і скаржився на санкції. Потім він спочатку переїхав до Ізраїлю, а після загострення безпекової ситуації в цій країні — до москви. Петр Авен має громадянство Латвії і виїхав до цієї країни з Великої Британії.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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