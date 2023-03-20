У НБУ спростували можливість Фрідмана та Авена продати їх частки в «Сенс Банку» — Finance.ua

У НБУ спростували можливість Фрідмана та Авена продати їх частки в «Сенс Банку» Сьогодні 11:34 — Фондовий ринок

У НБУ спростували можливість Фрідмана та Авена продати їх частки в «Сенс Банку»

Національний банк України прокоментував заяву, оприлюднену в ЗМІ Сімеоном Дянковим, довіреною особою, якій було передано право голосу за акціями підсанкційних власників істотної участі в АТ «Сенс Банк» («Альфа-Банк»).

«НБУ не надавав Дянкову жодних доручень щодо проведення переговорів із пошуку потенційних інвесторів для Сенс Банку», — сказано в повідомленні.

У квітні 2022 року НБУ призначив Сімеона Дянкова довіреною особою, якій було передано право голосу за акціями, що опосередковано належать підсанкційним власникам істотної участі в АТ «Сенс Банк», а також право брати участь в управлінні банком.

Неодноразові згадки в інтерв’ю про те, що регулятор визначив для Дянкова певні завдання щодо «зменшення частки підсанкційних осіб серед акціонерів» та «пошуку інвестора» не відповідають дійсності і є маніпуляцією, яка може ввести в оману читачів.

«На своє письмове звернення до НБУ пан Дянков та пан Шпек отримали відповідь по суті, у якій йшлося про те, що враховуючи накладені на М. Фрідмана та П. Авена санкції Радою ЄС, а також санкції РНБОУ, що були застосовані до М. Фрідмана, П.Авена та А. Косогова, усі зазначені особи позбавлені права розпоряджатися власними активами та відчужувати їх у будь-який спосіб до зняття санкцій», — зазначають у НБУ.

Зазначена відповідь дає однозначне розуміння, що українське законодавство не передбачає дозвільних механізмів для того, щоб підсанкційні особи скористалися правом на відчуження акцій банку до моменту зняття таких санкцій. А отже, жодних підстав для згаданих у публікації запланованих «зустрічей в НБУ та ОП» немає.

«НБУ підтверджує отримання листа від потенційного інвестора, на який також була надана вичерпна відповідь по суті. До того ж вкотре нагадуємо представникам банку, що відповідно до ст. 34 Закону України „Про банки і банківську діяльність“ особа, яка має намір набути істотну участь у банку, зобов’язана повідомити про свої наміри й одночасно подати до Національного банку повний пакет документів», — додають у Нацбанку.

НБУ не отримав від зацікавленої сторони пакета документів для погодження набуття істотної участі.

«Комунікація банків із регулятором стосовно вищезазначених питань чітко визначена законодавством і не передбачає іншого формату звернень та переговорів. Як і у випадку з потенційною докапіталізацією банку на 1 млрд дол., ми констатуємо, що необхідного пакета документів не було подано на розгляд НБУ», — наголошує регулятор.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен планують продати свої частки в «Альфа-Банку» для виходу з-під санкцій.

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