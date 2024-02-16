Роботодавці зможуть отримати компенсацію за працевлаштування людей із інвалідністю через «Дію» — Finance.ua

Роботодавці зможуть отримати компенсацію за працевлаштування людей із інвалідністю через «Дію»
Роботодавці, які найняли людину з інвалідністю, можуть одержати через портал Дія компенсацію за облаштування її робочого місця.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
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«Це значно спростить та пришвидшить процес отримання фінансової допомоги. А ще змотивує компанії працевлаштовувати осіб з інвалідністю та забезпечувати їм комфортні умови праці», — сказано в повідомленні
Як було раніше
Таку програму уряд запровадив ще в серпні минулого року. З того часу роботодавці могли отримувати компенсацію за вже придбані засоби для облаштування робочого місця співробітників з інвалідністю. Зокрема, за меблі, комп’ютери, спеціальні програми та допоміжні системи. З повним переліком обладнання можна ознайомитися за посиланням.
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Однак, щоб отримати фінансову допомогу, роботодавцю доводилося їхати до центру зайнятості за місцем провадження діяльності, робити скани необхідних документів і від руки писати заяву.
Що змінилось
Тепер зробити це можна в кілька кліків на порталі Дія.
Якщо ви працевлаштували особу з інвалідністю, обладнали для неї робоче місце та хочете отримати компенсацію від держави:
- Авторизуйтеся на порталі Дія за допомогою КЕП.
- Заповніть заяву: вкажіть дані про особу з інвалідністю та облаштоване робоче місце.
- Прикріпіть документи, які підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів та довідку медико-соціальної експертної комісії, яка засвідчує інвалідність співробітника.
- Вкажіть IBAN свого рахунку.
- Підпишіть заяву КЕПом.
Після цього очікуйте на рішення упродовж 13 робочих днів. Якщо воно позитивне — кошти надійдуть на ваш рахунок протягом 5 робочих днів.
Умови програми
На компенсацію можна податися лише, якщо співробітник з інвалідністю розпочав працювати у вашій компанії протягом останніх 90 днів на момент подання заяви.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики та Всесвітня продовольча програма ООН розширили підтримку людей з інвалідністю. Так, грошову допомогу отримають ще понад 310 тис. осіб по всій країні. Зараз таку допомогу вже отримують пенсіонери, які мешкають на територіях активних або можливих бойових дій.
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