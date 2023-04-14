Як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни — Finance.ua

Як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни Вчора 19:00 — Особисті фінанси

Як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, нагадали «Я і Закон».

учасникам добровольчих формувань територіальних громад;

учасникам добровольчих формувань, які не увійшли до складу ЗСУ;

військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях.

Нагадаємо, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним продовженням ВЛК).

Тобто особи з інвалідністю будь-якої групи — і третьої, і другої, — звернула увагу адвокат, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. При цьому, відповідно до норми, термін відтермінування становить до 6 місяців з наступним проходженням ВЛК. Це означає, що відтермінування може бути надане і на тиждень, і на місяць й на півроку, аж до півроку поспіль.

Довідка Finance.ua:

Працівники, які отримали на підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання, мають переважне право на залишення на роботі при скороченні штату або чисельності працівників, якщо за кваліфікацією та продуктивністю праці вони не поступаються іншим працівникам.

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