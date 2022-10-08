Правила виїзду за кордон чоловіків, що супроводжують осіб з інвалідністю І,ІІ,ІІІ груп — Finance.ua
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Правила виїзду за кордон чоловіків, що супроводжують осіб з інвалідністю І,ІІ,ІІІ груп

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У Державній прикордонній службі пояснили правила виїзду чоловіка, який супроводжує особу з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи.
Супровід інваліда можливий тільки 1 раз на період дії воєнного або надзвичайного стану.
Виїзд чоловіків для догляду за хворими батьками, дружиною, дітьми неможливий без хворого.
Порядок встановлено: Пункт 2-1 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57
Зазначена норма поширюється на військовозобов’язаних, які перетинають державний кордон на виїзд з України, лише для супроводу осіб з інвалідністю І чи ІІ групи та осіб, які потребують постійного догляду.
Перетин державного кордону військовозобов’язаними для супроводу осіб з інвалідністю ІІІ групи законодавством України не передбачено.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, в Україні вступили в дію зміни до правил перетину держкордону. Відтепер чоловіки призовного віку, які супроводжують осіб з інвалідністю, можуть виїжджати з країни необмежену кількість разів.
  • Супроводжуючим громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років надається необмежена кількість перетинів кордону на виїзд з України — раніше дозволялося лишень 1 раз на час дії воєнного стану.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
Finance.ua
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