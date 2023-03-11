Чи можуть в Україні мобілізувати людину з інвалідністю — Finance.ua

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Чи можуть в Україні мобілізувати людину з інвалідністю

Казна та Політика
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Адвокат Вікторія Кравченко у своєму YouTube-каналі пояснила, що є підстави для відтермінування від військової служби під час мобілізації, там є згадка й про інвалідність.
Правниця наголосила, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним продовженням ВЛК).
Тобто особи з інвалідністю будь-якої групи — і третьої, і другої, — звернула увагу адвокат, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. При цьому, відповідно до норми, термін відтермінування становить до 6 місяців з наступним проходженням ВЛК. Це означає, що відтермінування може бути надане і на тиждень, і на місяць й на півроку, аж до півроку поспіль.
Отже, якщо ви — особа з інвалідністю й отримуєте повістку, вам необхідно з’явитися до місцевого ТЦК і СП та надати документи, що підтверджують ваш стан.
«Особи з інвалідністю під час мобілізації можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою та лише за місцем проживання», — наголосила Кравченко.

Мобілізація в Україні, хто не підлягає призову

З 24 лютого, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, чоловіки від 18 до 60 років мають бути призвані на військову службу. Але є винятки. Деякі категорії чоловіків не підлягають призову у воєнний час через стан здоров’я, вид діяльності або сімейні обставини.

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За матеріалами:
УНІАН
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