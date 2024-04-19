Рейтинг найпопулярніших вживаних авто з США серед українців — Finance.ua

Рейтинг найпопулярніших вживаних авто з США серед українців Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Рейтинг найпопулярніших вживаних авто з США серед українців

Впродовж першого кварталу 2024 року в Україні було зареєстровано 9,9 тис. вживаних легковиків, виготовлених в США. Це становить 18% від всіх вперше зареєстрованих з січня по березень вживаних авто.

Про це пише Укравтопром.

«У порівнянні аналогічним періодом 2023 року попит на „американців“ з пробігом збільшився на 90%», — сказано в повідомленні.

Середній вік привезених авто

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у І кварталі, становить 6,2 року.

Найбільша частка з цієї кількості (47%) — машини з бензиновими двигунами. Третина — електромобілі. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку (6%) охопили дизельні авто.

Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США:

Tesla Model 3 — 1118 од.;

Tesla Model Y — 796 од.;

Volkswagen Passat — 635 од.;

Ford Escape — 633 од.;

Jeep Cherokee — 608 од.

Нагадаємо, у січні майже 16,7 тис. вживаних легковиків поповнили український автопарк. Порівняно з січнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 45%. До топ-5 найпопулярніших моделей місяця увійшли: Volkswagen Golf — 948 од.; Renault Megane — 759 од.; Skoda Octavia — 669 од.; Volkswagen Passat — 599 од.; Volkswagen Tiguan — 396 од.

Читайте також ТОП-7 найекономічніших автомобілів з літровим двигуном

Раніше Опендатабот повідомляв , що за 2023 рік в Україну імпортували 377 063 транспортні засоби. Це майже наполовину менше, ніж у 2021 році: тоді в країну ввезли 735 956 транспортних засоби. Найпопулярнішою маркою авто серед усіх ввезених автомобілів у 2023 році став Volkswagen — 13.1%. На другому місці — Renault (9.2%), а п’ятірку лідерів завершують Skoda, Nissan та Audi.

Не важливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.