ТОП-20. Рейтинг авто з пробігом, які проїжджають понад 500 тисяч кілометрів (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-20. Рейтинг авто з пробігом, які проїжджають понад 500 тисяч кілометрів (інфографіка)

Фондовий ринок
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ТОП-20. Рейтинг авто з пробігом, які проїжджають понад 500 тисяч кілометрів (інфографіка)
ТОП-20. Рейтинг авто з пробігом, які проїжджають понад 500 тисяч кілометрів (інфографіка)
Надійність та вартість технічного обслуговування — одні з найважливіших факторів при купівлі нового або вживаного автомобіля.
Навіть на «вторинці» все ще можна знайти автівку, яка без проблем і серйозних фінансових вкладень зможе проїхати понад 300 тисяч миль (483 тисяч км). Рейтинг із 20 найнадійніших і найдовговічніших уживаних автомобілів склали експерти порталу HotCars.
Лідером рейтингу став Toyota 4Runner, що випускався з 1983 до 1989 з рекордним зафіксованим пробігом на рівні 1 442 300 миль (близько 2,3 млн км). Цей середньорозмірний позашляховик невибагливий і здатний витримати поїздки практично будь-яким бездоріжжям.
Друге місце в рейтингу посіла Honda Accord 1990−1993 років, яка давно має репутацію одного з найдовговічніших авто в історії. Максимальна позначка на одометрі цього японського седана становить 1 003 440 миль (1,6 млн км).
Почесне третє місце дісталося пікапу Ford F-150 12-го покоління, який випускався в період з 2009 по 2014 рік. Цей автомобіль легко здатний проїхати понад 483 тис. км, тим більше що як мінімум один з екземплярів подолав позначку в 1 000 000 миль (1,6 млн км).
ТОП-20. Рейтинг авто з пробігом, які проїжджають понад 500 тисяч кілометрів (інфографіка)
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За матеріалами:
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