Рейтинг найбільш та найменш безпечних країн Європи — Finance.ua

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Рейтинг найбільш та найменш безпечних країн Європи

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Рейтинг найбільш та найменш безпечних країн Європи
Рейтинг найбільш та найменш безпечних країн Європи
Хоча Європа здебільшого вважається безпечним і мирним регіоном, у 2025 році деякі країни континенту залишаються зонами підвищеного ризику для туристів. Війна, політична нестабільність, загроза тероризму та організована злочинність — все це впливає на рівень безпеки.
Про найнебезпечніші країни Європи у 2025 році розповідає visitworld.today.
Безпека європейських країн залежить від багатьох речей. Проте ключовими з них є:
  • рівень насильницьких злочинів: чим вищі показники, тим більш небезпечною є країна;
  • міжнародні відносини: комунікація країни з сусідами може вплинути на її безпеку.
  • статус війни: важливий фактор, чи перебуває зараз країна у стані війни;
  • терористичні атаки: частота та серйозність терористичних атак;
  • стабільність уряду: стійкість влади у країні може вплинути на її загальну безпеку.

ТОП-10 найнебезпечніших країн Європи у 2025 році

1 місце — Україна. Рівень ризику: дуже високий.

Причини: війна, обстріли, військовий стан.
Через повномасштабне вторгнення рф Україна залишається найнебезпечнішою країною Європи у 2025 році.
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Активні бойові дії тривають на сході та півдні, проте повітряні тривоги можуть лунати по всій території.
Попри це, захід України залишається умовно безпечним і приймає іноземних гостей.

2 місце — росія. Рівень ризику: дуже високий.

Причини: агресія проти України, політичні репресії, затримання іноземців
Ізоляція, військові дії та зростаючі внутрішні репресії створюють серйозну небезпеку для іноземців.
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Уряди багатьох країн закликають своїх громадян не подорожувати до рф у 2025 році.

3 місце — білорусь. Рівень ризику: високий.

Причини: військово-політичний союз із рф, внутрішні репресії, прикордонна напруга.

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Білорусь продовжує підтримувати росію у війні та залишається нестабільним напрямком для мандрівників.

4 місце — Сербія. Рівень ризику: середньо-високий.

Причини: напруга з Косово, протести, локальні сутички
Попри загальну стабільність, періодичні протести та загострення ситуації в північному Косово можуть загрожувати безпеці мандрівників.
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5 місце — Косово. Рівень ризику: середньо-високий

Причини: етнічна напруга, політична нестабільність
Косово залишається регіоном із потенційною загрозою насильства, особливо у північній частині. Туристам рекомендується уникати скупчень людей і заворушень.

6 місце — Боснія і Герцеговина. Рівень ризику: середній.

Причини: політична напруга, міни в сільських районах
Більшість туристичних зон — безпечні, однак у віддалених районах досі можуть бути невиявлені міни після війни 1990-х років.

7 місце — Молдова. Рівень ризику: середній.

Причини: заморожений конфлікт у Придністров’ї, геополітична вразливість
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Попри загальну безпечність у Молдові, самопроголошене Придністров’я є зоною, де ситуація може швидко змінитися. Туди краще не подорожувати.

8 місце — Франція. Рівень ризику: середній.

Причини: протести, ймовірність терактів, кишенькові крадіжки
Політичні демонстрації, страйки та висока активність кишенькових злодіїв у туристичних місцях знижують загальний рівень безпеки Франції, особливо у Парижі.

9 місце — Італія. Рівень ризику: середній.

Причини: шахрайство, крадіжки, локальні протести.
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У великих туристичних містах, як-от Рим чи Неаполь, слід бути уважним до особистих речей. Загалом країна є безпечною при дотриманні базових заходів.

10 місце — Туреччина (європейська частина). Рівень ризику: середній.

Причини: землетруси, нестабільність на кордоні з Сирією, політична ситуація
Курортні регіони Туреччини залишаються відносно безпечними, однак на сході країни та поблизу сирійського кордону ситуація напружена.
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Також у 2025 році в країні відбулися землетруси, які тимчасово вплинули на інфраструктуру.

Найбезпечніші країни Європи у 2025 році

Якщо ви шукаєте максимально спокійний та безпечний відпочинок, розгляньте такі напрямки:
  • Ісландія;
  • Фінляндія;
  • Словенія;
  • Швейцарія;
  • Португалія;
  • Чехія.
Більшість країн Європи відкриті до подорожей, але частина з них залишається зоною підвищеного ризику.
Обов’язково перевіряйте офіційні попередження для мандрівників, уникайте конфліктних регіонів та оформлюйте медичне страхування перед подорожжю.
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За матеріалами:
visitworld.today
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