Прямі збитки України, завдані ворогом, наближаються до 100 мільярдів доларів — Finance.ua
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Прямі збитки України, завдані ворогом, наближаються до 100 мільярдів доларів

Вчора 17:01Казна та Політика
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Прямі збитки України, завдані ворогом, наближаються до 100 мільярдів доларівПрямі збитки України, завдані ворогом, наближаються до 100 мільярдів доларів
За тиждень, що закінчився 18 травня, сума завданих інфраструктурі України збитків в ході розв’язаної росією війни зросла на 3,1 млрд доларів і сягнула 97,4 млрд дол.
Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute «росія заплатить» за підтримки уряду та Офісу президента.
За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на майже 3,1 млрд доларів.
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Причому третій тиждень поспіль продовжують зростати збитки від пошкоджених та зруйнованих житлових будинків, і за тиждень лише від пошкодження житла завдано збитків у майже 3 млрд доларів. Усього зруйновано чи пошкоджено 38.6 млн квадратних метрів житла.
Зросли також загальні збитки від руйнувань та пошкоджень підприємств — на 207 млн дол за останній тиждень. Загалом з початку війни постраждало щонайменше 216 заводів, фабрик та підприємств на 10.6 млрд дол.
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Крім того, за останній тиждень пошкоджено ще 75 закладів освіти, а від початку повномасштабної війни сумарно таких вже 1067. Збитки через зруйновані заклади освіти сягають 1.5 млрд дол.
Загальна кількість зруйнованих або пошкоджених легкових автомобілів наразі становить щонайменше 94,5 тисяч — або 1,43 млрд доларів.
Таблиця: KSE Institute Таблиця: KSE Institute
Загальні втрати економіки України через війну, зокрема — непрямі на кшталт зниження ВВП, припинення інвестицій, відтоку робочої сили, додаткових витрат на оборону та соціальну підтримку тощо, незмінно коливаються від 564 млрд дол до 600 млрд дол.

Довідка Finance.ua:

  • Уряд виділив перший транш на відбудову Чернігівської області — 150 млн грн. У першу чергу тут відновлять критичну інфраструктуру: електро- та водопостачання та роботу лікарень;
  • збитки, що їх завдала Бучі армія росії, за оцінкою фахівців Мінекономіки та KSE, становлять $449 мільйонів;
  • за оцінкою Національного банку України, втрати фізичного капіталу через війну зараз перевищують $92 млрд. Така оцінка є близькою до розрахунків Київської школи економіки та Міністерства економіки України, але структура завданої шкоди відрізняється.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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