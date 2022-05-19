Прямі збитки України, завдані ворогом, наближаються до 100 мільярдів доларів — Finance.ua

Причому третій тиждень поспіль продовжують зростати збитки від пошкоджених та зруйнованих житлових будинків, і за тиждень лише від пошкодження житла завдано збитків у майже 3 млрд доларів. Усього зруйновано чи пошкоджено 38.6 млн квадратних метрів житла.
Зросли також загальні збитки від руйнувань та пошкоджень підприємств — на 207 млн дол за останній тиждень. Загалом з початку війни постраждало щонайменше 216 заводів, фабрик та підприємств на 10.6 млрд дол.
Крім того, за останній тиждень пошкоджено ще 75 закладів освіти, а від початку повномасштабної війни сумарно таких вже 1067. Збитки через зруйновані заклади освіти сягають 1.5 млрд дол.
Загальна кількість зруйнованих або пошкоджених легкових автомобілів наразі становить щонайменше 94,5 тисяч — або 1,43 млрд доларів.
Таблиця: KSE Institute
Загальні втрати економіки України через війну, зокрема — непрямі на кшталт зниження ВВП, припинення інвестицій, відтоку робочої сили, додаткових витрат на оборону та соціальну підтримку тощо, незмінно коливаються від 564 млрд дол до 600 млрд дол.
Довідка Finance.ua:
Уряд виділив перший транш на відбудову Чернігівської області — 150 млн грн. У першу чергу тут відновлять критичну інфраструктуру: електро- та водопостачання та роботу лікарень;
збитки, що їх завдала Бучі армія росії, за оцінкою фахівців Мінекономіки та KSE, становлять $449 мільйонів;
за оцінкою Національного банку України, втрати фізичного капіталу через війну зараз перевищують $92 млрд. Така оцінка є близькою до розрахунків Київської школи економіки та Міністерства економіки України, але структура завданої шкоди відрізняється.